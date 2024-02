Esposa de Carlos Cruz da una actualización sobre la salud del músico: “Estoy destrozada”

Carlos Cruz está muy malito en el hospital y su familia pide oraciones. (Facebook)

Al final de la tarde de este miércoles trascendió la noticia de que el músico costarricense Carlos Cruz, quien fue parte del grupo Los Huracanes, está muy malito de salud internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Calderón Guardia.

Varias horas después de que La Teja dio a conocer esa información, la esposa del artista, Ivonne Arley Hidalgo, actualizó sobre el estado de salud del cantante y, de nuevo, pidió muchas oraciones.

Por medio de dos publicaciones en Facebook, Arley reconoció sentirse destrozada ante la situación y dijo que el pronóstico médico es reservado después de una cirugía que le hicieron a Carlos este miércoles.

“Mil gracias a todos, de corazón. Estoy destrozada y escuchar sus mensajes de cariño y apoyo me dan fuerza. El último reporte, en reunión con la doctora cirujana que intervino a Carlos, es reservado después de una cirugía complicada. Agradezco sus oraciones por favor, estas 24 horas de observación son de suma importancia”, dijo doña Ivonne.

Según comentó, a Carlos lo operaron en el abdomen –no detalló los motivos– y la herida la tiene abierta en caso de que deba ser intervenido de urgencia, otra vez.

Carlos Cruz está en la UCI del hospital Calderón Guardia.

“Lo tienen con el abdomen abierto por alguna complicación más y alguna otra cirugía de urgencia. No saben el dolor y la angustia que tengo. Sus oraciones me ayudarán a tener fuerzas. Sé que Dios está ahí poniendo sus manos sanadoras”, agregó.

En otra publicación, doña Ivonne compartió que estuvo con Carlos un ratico y vivió un lindo momento junto a él.

“Le agarré su mano, acaricié su frente y rostro, lo besé y le dije: ‘te amo, aquí estoy, mírame. Aquí estoy siempre contigo, tus hijos te esperan en casa’. Escuchó y despertó, me miró y eso me dio mucha fortaleza. A pesar de que tiene una cirugía abierta me estrechó la mano, le dí palabra de positivismo y ánimo para que tenga fuerza para salir de esta situación”, contó en otra publicación.

Ivonne Arley, esposa de Carlos Cruz, mantiene informada a la gente sobre la salud del músico a través de Facebook.

Hasta ahora, se desconoce de manera oficial, la situación de salud que enfrenta el artista y que lo tiene tan malito. Solo queda pedirle a Dios que haga su voluntad y le dé mucha fe y paz a la familia.