Esposa de Carlos Cruz hace dura y sincera actualización sobre la salud del músico: “Se siente muy triste”

Ivonne Arley, esposa del reconocido músico Carlos Cruz, líder de la agrupación Los Huracanes, hizo este viernes una sentida y honesta actualización sobre el estado de salud del artista y pidió a la gente comprensión y respeto en este duro momento familiar.

A través de Facebook, Arley volvió a abrir su corazón y, luego de agradecer las oraciones, el apoyo y los buenos deseos, explicó cómo se encuentra actualmente el músico, quien permanece hospitalizado.

Carlos Cruz es el líder de la agrupación musical Los Huracanes. Fotografía: Archivo LT.

Carlos Cruz lucha por su vida en el Calderón Guardia

El artista se encuentra internado en el Hospital Calderón Guardia, donde lucha por su vida tras sufrir un infarto cerebrovascular isquémico, condición que se produce cuando la sangre no llega al cerebro por unos instantes.

“Mi esposo está estable dentro de su condición. A él le dio un infarto cerebrovascular isquémico, el cual ha afectado áreas del cerebro que controlan el lenguaje, causando afasia, que es la dificultad para hablar y escribir; y disartria, problemas con la musculatura del habla. No es pérdida de inteligencia, sino de comunicación”, afirmó Arley.

El duro golpe emocional para el artista

Doña Ivonne también se refirió al impacto emocional que esta situación ha tenido en el músico, quien además enfrenta la preocupación por su futuro laboral.

“Él se siente muy triste por todo lo que está pasando. Es su fuente de ingreso y no deja de ser preocupante”, continuó.

Ivonne Arley es la esposa del músico dominicano Carlos Cruz. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía/Cortesía)

No puede recibir visitas y eso lo afecta profundamente

La esposa del artista pidió comprensión al público, ya que actualmente Carlos Cruz no puede recibir visitas, una situación que le resulta muy difícil de sobrellevar.

“Para él es muy frustrante y difícil no poder comunicarse con las personas que tanto cariño le han brindado a lo largo de su carrera. Es muy complicado para él y para mí, ver el esfuerzo que hace por querer comunicarse… Adivinar y entender a interpretar es todo un reto y a la vez doloroso, pero Dios me da toda la sabiduría para lograrlo”, comentó.

“Es un hombre fuerte y está luchando”

Pese al duro panorama, Arley destacó la fortaleza de su esposo y su deseo de salir adelante.

“Es un hombre fuerte, amante de su familia, la música y la vida”, expresó.

“Hace un esfuerzo por seguir luchando día a día. Gracias por su amor, sus bendiciones”, agregó.

Desde La Teja, enviamos un abrazo solidario a doña Ivonne Arley y nuestros mejores deseos de pronta recuperación para Carlos Cruz, un artista que por años ha puesto a bailar y disfrutar al público costarricense.

Carlos Cruz lucha por su vida una vez más. El año pasado también enfrentó quebrantos de salud bastante serios. Fotografía: Archivo LT.

