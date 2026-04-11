Ashley García, la guapa esposa de Choché Romano, confesó esta semana una situación que se avecina y que la tienen a ella y al presentador con el corazón en la mano.

Los esposos están con sentimientos encontrados porque esta semana que viene se van de viaje, pero será la primera vez que salgan solos y no lleven a sus hijas.

Choché Romano y su esposa Ashley García emprenderán una aventura solos por primera vez en 5 años. (redes/Instagram)

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García dijo que han venido en todo un proceso para asumir que van a pasar unos días sin sus retoños Leah, de 4 años, y Olivia, de 1; e incluso ya le comunicaron a la mayor lo que pasará y que junto a su hermana se quedarán con la niñera y las abuelas.

“Es la primera vez que vamos de viaje Choché y yo solos desde hace cinco años. En todos los viajes hemos llevado a Leah cuando estaba sola y en los últimos viajes que han sido como dos o tres hemos llevado a Olivia.

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“Tuvimos terapia y aprovechamos para preguntarle a la sicólogo qué nos recomendaba con las chicas. Ya le dimos la noticia a Leah, reaccionó mejor de lo que esperábamos, sí se puso medio triste”, contó Ashley esta semana en Instagram.

Esposa de Choché Romano confiesa una situación que los tiene con el corazón en la mano

Aunque no reveló el destino, explicó que van para una convención mundial de negocios, por lo que era muy complicado llevar a sus hijas con ellos.

“A las amistades cercanas que les hemos contado, lo primero que nos han dicho es que qué bueno que nos vamos solos. Es un viaje de negocios, es una convención mundial y sería muy agotado para ellas y me hubiera estresado más llevándolas”, finalizó Ashley.