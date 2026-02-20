Esposo de ex-A todo dar, Krystel Byers, reaparece tras estar cerca de la muerte: así luce y esto dijo

Adam Silverstein, esposo de la exbailarina de A todo dar, Krystel Byers, reapareció públicamente luego de haber estado al borde de la muerte por una delicada situación de salud.

El estadounidense reveló la semana pasada que estuvo en coma tras sufrir un derrame cerebral y una neumonía que comprometieron seriamente su vida. Además, desde hace años enfrenta un padecimiento gastrointestinal que ha complicado aún más su estado.

Krystel Byers junto a su esposo Adam Silverstein. (Instagram/Instagram)

Estuvo en coma varias semanas

Silverstein contó que los médicos no tenían certeza de que pudiera sobrevivir al crítico episodio.

“Después de una batalla de varios años contra una enfermedad gastrointestinal, recientemente sufrí un derrame cerebral masivo y neumonía, lo que me llevó a estar en coma durante varias semanas. Los médicos no estaban seguros de que pudiera salir del coma. Ahora estoy tratando de recuperar mi cuerpo y mi cerebro, ambos afectados por el derrame”, dijo en su momento.

Su testimonio conmovió a muchos, especialmente porque compartió imágenes del tiempo que permaneció hospitalizado y abrió una campaña benéfica en GoFundMe para enfrentar la difícil situación económica que atraviesa su familia.

“Estoy tratando tan fuerte de recuperarme”

En su reciente aparición en Instagram, el esposo de la exfigura de Repretel luce bastante recuperado, aunque habla pausado y aún se percibe dificultad para respirar.

“Estoy tratando tan fuerte de recuperarme y de quitarme esto de mi cabeza. Sé que hay cosas que tengo que hacer, sé que tengo que volver a trabajar, pero en este momento no puedo hacerlo, pero estoy tratando”, dijo al iniciar su mensaje.

Aseguró que siente avances en su recuperación, aunque no al ritmo que quisiera.

“Estoy presionando (en recuperarse)”, manifestó.

Adam Silverstein luce bastante recuperado. (Instagram/Instagram)

Agradeció a Krystel y a su hijo

En medio de la emotiva publicación, Adam dedicó palabras de gratitud a su esposa Krystel Byers y a su hijo Luke, de 12 años.

“Me han ayudado más de lo que han podido, aunque están asustados”, confesó.

También agradeció a quienes han colaborado económicamente en la campaña que inició hace siete días, pues reconoció que la incertidumbre financiera es uno de sus mayores temores.

“No tengo manera de hacer dinero y me asusta mucho porque tengo que pagar por todo lo que tengo, por el techo, por poner comida en la mesa, alguien que esté ahí. Ya llega el punto de ser vergonzoso, pero necesito hacerlo y pedir ayuda”, manifestó.

Además, pidió apoyo para compartir la campaña en redes sociales y cerró con un mensaje contundente: “no me voy a dar por vencido”.

En la campaña de GoFundMe comparten estas fotos del esposo de Krystel Byers en sus tiempos en coma. (Instagram/Instagram)

“Ha sido muy, muy difícil”

En una breve conversación con La Teja, la exmodelo confirmó la complicada situación que enfrenta la familia.

“Ha sido muy, muy difícil”, expresó Krystel Byers, dejando ver el fuerte impacto emocional que ha tenido el proceso.

La historia del esposo de la exbailarina de A todo dar ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde muchos seguidores han enviado mensajes de apoyo y esperanza en medio de su recuperación.