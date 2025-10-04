Farándula

Esposo de Sharon Segura se hizo el tatuaje más significativo de su vida, ¿qué es?

Daniel Mora ya tenía tinta en algunas partes de su cuerpo, pero su reciente tatuaje es el más especial

Por Manuel Herrera
Daniel Mora
Daniel Mora es el guapo esposo de Sharon Segura. Fotografía: Instagram Daniel Mora. (Instagram/Instagram)

Daniel Mora, el esposo de Sharon Segura, luce desde esta semana el tatuaje más significativo de su vida.

Mora ya tenía algunas partes de su cuerpo “entintadas”, pero lo que se hizo esta semana en su pierna izquierda supera cualquier diseño anterior.

Dan1em –el nombre que Daniel usa como cantante– se tatuó el nombre de su hijito y la fecha en que nació, un homenaje al día en que se convirtió en padre.

“Rafa va a ser algo muy especial en mi cuerpo”, afirmó Daniel en un video de TikTok, en el que mostró el antes, durante y después del tatuaje.

“Ollie 03.08.25”, fue lo que se “rayó” Mora en el muslo de su pierna izquierda.

Daniel Mora
Daniel Mora, esposo de Sharon Segura, se hizo este tatuaje inspirado en su hijito recién nacido. Fotografía: Captura TikTok Daniem. (Instagram/Instagram)

Su esposa quedó tan fascinada con el detalle que tuvo su marido que se antojó de tatuarse exactamente lo mismo, según se lo expresó.

“Quiero hacérmelo también”, reaccionó Sharon al ver el nuevo “inquilino” que tiene el cuerpo de su esposo.

Sharon y Daniel se convirtieron en papás el 3 de agosto, por lo que apenas cumplieron dos meses viviendo una de las etapas de la vida que más anhelaban juntos.

Sharon Segura y Daniel Mora junto a su hijo Oliver, quien nació el 3 de agosto.
Sharon Segura y Daniel Mora junto a su hijo Oliver, quien nació el 3 de agosto. Fotografía: Instagram Sharon Segura. (Instagram/Instagram)

La creadora de contenido y el cantante –quienes tienen un negocio de venta de comida rápida– se casaron el 19 de marzo del 2023.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

