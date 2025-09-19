Sharon Segura se sincera sobre su frustración como mamá primeriza: “Duele; no voy a decir que no”

Sharon Segura dio a luz a Oliver el domingo 3 de agosto. Fotografía: Instagram Sharon Segura. (Instagram/Instagram)

Sharon Segura vive el mejor momento de su vida como mamá primeriza y aunque se siente plena en la etapa en que está, no la romantiza.

Este viernes, la expresentadora se sinceró sobre una frustración que tiene en medio de todo lo lindo que le está pasando y por la que ha estado algo desaparecida de las redes.

Hace semana y media, Sharon cambió la forma de alimentar a su hijo, pero el proceso le trajo algunas complicaciones con las que ella no contaba.

“Tengo una semana y dos días de dar lactancia con mi pecho y no con pezonera, y a pesar de que tuve asesoría de lactancia y Oli (Oliver, su bebé) está agarrando bien (el pecho) y demás, duele; no voy a decir que no”, afirmó Sharon.

Aseguró que la teoría dice que a las mujeres no les debe doler el pecho al dar de mamar a los hijos, pero teme que ella tenga alguna condición particular que le esté provocando el gran malestar al darle de comer a su bebé.

“Puede ser que mi pezón tenga algún síndrome o una condición diferente. Es por eso que he estado un poco alejada porque estoy digiriendo el proceso de no poder tener control en esa parte de mi vida y eso es supercomplicado, porque estoy acostumbrada a no enfermarme ni a tener dolor. No sé lidiar con la frustración porque pocas veces me frustro”, reconoció Segura.

Sharon hizo hincapié en que la etapa que vive con su esposo, Daniel Mora, es de un aprendizaje diario porque la están experimentando por primera vez y se compadeció con su marido por lo irritable que ha estado ella en estos días debido a la lactancia.

Sharon y Daniel se convirtieron en papás el 3 de agosto.

Sharon Segura y Daniel Mora junto a su hijo Oliver. Fotografía: Instagram Sharon Segura. (Instagram/Instagram)

