Sharon Segura recibió una gran noticia con respecto a su hijo Oliver

Sharon Segura y Daniel Mora junto a su hijo Oliver, quien nació el 3 de agosto. (Instagram/Instagram)

La modelo e influencer Sharon Segura inició la semana de la mejor manera, pues ya tiene a su hijo Oliver en casa.

Este domingo los médicos le dieron la gran noticia de que ya podía llevarse a su bebé, luego de pasar varios días internado tras nacer de manera prematura.

Este lunes ella compartió una imagen de su hijo en su coche mientras sus tiernos perritos lo cuidan alrededor.

Sharon Segura dio a conocer que su hijo Oliver ya salió del hospital. (Instagram/Instagram)

Sharon dio a luz por medio de cesárea el domingo 3 de agosto y a una semana de tener a su bebé en brazos también reflexionó que su nacimiento llegó a llenar de vida y alegría a todos.

“Un subibaja de momentos y emociones luego de que el gran pequeño de las familias Mora y Segura llegara a esta tierra. Nuestra realidad ahora es hacerlo crecer sano, fuerte y con un gran corazón lleno de amor y empatía para que su paso por esta vida deje huella. Oliver, si tan solo supieras la cantidad de amor, esperanza, ternura y alegría que desde ya estás esparciendo. La vida nos premió a todos con tenerte. 10080 min, 168 horas, 7 días, 1 semana… y así tal cual se han sentido, el valor del tiempo ha cambiado y desde ya nuestros días largos pero meses rápidos empezaron. ¡A vivirlos!“, publicó este domingo.

Sharon Segura y Daniel Mora y los abuelos están más que enamorados de Oliver. (Instagram/Instagram)

Oliver nació a los siete meses de gestación y durante estos días los doctores estuvieron velando porque todos sus órganos funcionaran bien.