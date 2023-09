Esta es la foto que le tomaron a Douglas Sánchez para que nunca olvide su mayor travesura de niño

Douglas Sánchez reconoce que de niño era tremendo. (Instagram)

Douglas Sánchez Jiménez casi no tiene fotografías de cuando era niño; sin embargo, el periodista conserva una imagen de esa época de su vida que le recuerda lo travieso y tortero que fue.

El comunicador no tiene problema con reconocer que le sacó las canas a su mamita Grace Jiménez en más de una ocasión, pero dichosamente enderezó su camino y hoy es uno de los rostros más queridos y conocidos de la televisión nacional.

Sánchez compartió a La Teja un recuerdo suyo de cuando tenía nueve años de edad: una fotografía que le tomaron después de jalarse un tortón en el cuarto de doña Grace, con la idea de que no olvidara nunca semejante travesura.

“Esa fotografía fue del día que le pinté el clóset a mami y le rompí la puerta. Me tomaron esa foto para recordarme la travesura de la vida y es casi que la única foto que conservo de mi infancia”, mencionó Sánchez al hablar de aquel momento, de hace 35 años.

El ahora director de Central Noticias, noticiero del nuevo canal ¡Opa!, dice que contó con la suerte de siempre tener una carita de ‘yo no fui’, entonces eso le ayudó a que la gente pusiera en duda que él fuera capaz de hacer tanta diablura.

Esta es la famosa foto de Douglas Sánchez de cuando era carajillo. (Cortesía)

“Siempre he tenido como cara de bueno y la gente no se imagina que era medio desastroso cuando era niño. Todavía sigo manteniendo esa miradilla de ‘yo no fui’, pero ya no soy tan tremendo como cuando era chiquitillo”, agregó el galán de las noticias.

Además de lo travieso que era, la bendita foto le recuerda otra cosa al periodista, de 44 años de edad: ¿cómo pensaba que sería su futuro?

“Siempre quise ser un espíritu libre y sigo siéndolo. Quería ser artista: me gustaba la actuación, luego la abogacía y terminé siendo periodista”, contó.

Las revelaciones de Douglas sobre su infancia no son nuevas, ya que hace unas semanas, en Instagram, él había confesado que era terrible y que fue autor de tortas muy grandes cuando estaba en la escuela y el colegio.

Douglas Sánchez junto a su mamita, Grace Jiménez, en el lanzamiento de ¡Opa! (Rafael Pacheco Granados)

Entre las que mencionó Sánchez fueron la vez que un compañero casi pierde una pierna cuando él lo empujó a un matorral o cuando formó una banda junto a su hermana para robar en la escuela.