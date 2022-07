Esta es la razón por la que el juez de Dancing no ve a su hija tanto como quisiera

A David Martínez la voz se le entrecortó cuando habló de su hija Samantha. (Rafael Pacheco Granados)

Por lo general al juez de Dancing with the Stars, David Martínez, se le ve serio o enojado -dirían algunos- en cada una de las galas.

Sin embargo, en la del domingo anterior, que se celebró la gala “del año memorable”, se le entrecortó la voz al decirle a Mauricio Hoffman que su relación con su pequeña Zoé le recuerda mucho a la que él tiene con su hija.

Para muchos el comentario fue sorprendente, pues pocos sabían que es padre y menos uno tan sentimental.

Pues su hija Samantha tiene ya 31 años y vive en Nueva York, en donde trabaja como productora para el canal HBO y si bien se ven muy poco, espera que pronto eso quede en el pasado pues el bailarín y profesor se irá a vivir a Estados Unidos.

El juez David Martínez es otro cuando está con su hija Samantha. Cortesía.

Cuéntenos de su hija Samantha...

Tiene 31 años y la veo muy poco, en los últimos siete años no nos hemos visto tanto, únicamente en diciembre del año pasado, pero ahora que termine el programa me voy a ir a vivir a Washington y la voy a poder ver más.

La relación es muy buena, es la distancia la que lo hace difícil pero es algo que ya lo vamos a arreglar.

-¿Por qué se va a Washington?

Mi novia vive allá y yo siempre paso viajando, entonces me voy a ir a vivir con ella cuando termine el programa.

-¿A qué se dedica su hija?

Es productora para HBO.

-¿Nunca ha venido a ver Dancing with the Stars?

Lo ha visto pero nunca ha podido venir, de hecho para esta temporada voy a tratar de que venga por lo menos a uno.

-¿El comentario que le hizo a Mauricio el domingo en donde contaba que no veía a su hija lo hizo con el corazón en la mano?

Sí, ella puede tener la edad que tenga pero siempre sigue siendo mi bebé. Cuando vi al macho con su hija me trajo muchos recuerdos de cómo era yo con la mía, que siempre la andaba alzando, siempre la tenía conmigo.

-¿Le tocó igual que a Mau, no vivir con ella por estar separado de la mamá?

Un poco diferente, yo me separé cuando ella tenía siete años, sí pudimos pasar muchos años juntos, de hecho yo estaba trabajando en Las Vegas y en Los Ángeles y me vine para estar con ella, solo que después ella se fue para allá.

-¿Cómo es como papá?

Creo que buen papá, siempre estuve con ella, nunca la dejé, obviamente hay cosas que a uno le hubiera gustado hacer distinto pero en general creo que un buen padre, eso me lo ha dicho mi familia.

- Cambiando de tema, usted que es la cara de Dancing, ¿Cómo está viviendo esta temporada?

Muy diferente, la estoy disfrutando mucho, me estoy llevando muy bien con todos los bailarines.

-¿Todavía lo ven en la calle como el señor bravo o serio?

Creo que hay alguna gente que ya entendió mi forma de ser, en la calle es tranquila y como no veo las redes sociales, no me doy cuenta si me están tirando.

-¿Cómo le ha ido con Silvia Baltodano como nueva jueza, han tenido diferencias de criterio...?

Sí, pero por lo menos ella tiene un criterio más claro, tiene escuela real, que tal vez no tenían otras personas. Ella ha estudiado baile y otras cosas más.

-¿Lo ha sorprendido alguna estrella?

Es un poco pronto para decirlo pero yo espero que un par lleguen a su pico ahorita, creo que hay una dos estrellas que pueden dar la guerra y todos, la verdad, me sorprendió Gaby en esta última gala que bailó muy bien.

-¿Le hizo mucha falta el programa los dos años que no estuvo?

Sí, me hizo mucha falta, es un programa que quiero mucho. Yo lo he hecho en varios países pero hacerlo en Costa Rica es superimportante, me encanta el formato, la disciplina que implica el ballrooom y me gusta que la gente ya sepa de ese ritmo en el país. Ya se han dado cuenta de lo técnico y lo difícil que es.

-¿Va a bailar en alguna gala?

No sé, creo que ya bailar está para la gente más joven.

-De todas las temporadas, ¿cuál es la estrella que más le ha llenado el ojo?

Wow, son varias, Daniel (Vargas) por ejemplo es muy bueno, Keyla Sánchez me gustó mucho cómo se desempeñó aunque no ganó, al igual que Montserrat Del Castillo, de esta temporada van a salir un par que creo que van a dar guerra.

-¿Víctor Carvajal?

Él sí y no, la verdad a mí Víctor no me deslumbró mucho, prefería a Keyla, Johanna Solano o Montse.