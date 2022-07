Reencuentro de excombatientes: Daniel Carvajal opinó sobre Ganoza en la pista

Bryan Ganoza y Daniel Carvajal son amigos desde hace más de 12 años. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Bryan Ganoza y Daniel Carvajal se reencontraron en el camerino de Dancing with the Stars la noche del domingo anterior y no pudieron evitar recordar cuando se iban de gira con su grupo de baile y eran la sensación de las chicas en los bares.

Ambos confesaron que mucho antes de entrar a Combate programa de Repretel que los dio a conocer en 2010, ya ellos eran amigos y aseguraron este domingo que tenían años sin verse, por lo que disfrutaron mucho el momento.

Dani fue al programa por invitación de la bailarina Lucía Jiménez y aprovechó para pasar a vestidores a saludar a sus amigos excombatientes, el ahora cantante Ganoza B, el diamante y a Kimberly Loaiza.

“Me encantó porque a Ganoza tengo como seis o siete años de no verlo, nos dimos un abrazo de corazón, nos tomamos la foto de rigor. Lo he visto excelente (bailando), el hombre tiene carisma, tiene ventajas de que es alto, que es esbelto y eso lo hace verse mejor. Me alegra mucho que le esté yendo bien”, dijo Carvajal.

Bryan Ganoza contó que su año memorable fue este 2022 cuando nació su hijo Bastian. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Muchas anécdotas juntos

El cabro más macabro por su parte dijo estar muy feliz de reencontrarse con su amigo, porque le traía muchos recuerdos bonitos de cuando se iban de gira y de lo bien que la pasaban juntos.

“Tenemos muchas anécdotas juntos, bailamos por años en Costa Rica, una vez tuvimos un contrato en Nicaragua por un año, fuimos a Panamá... Ya desde antes de Combate trabajábamos juntos con grupos de baile. Tuvimos un grupo que se llamó TX, luego D’Lux, luego vino Swing Brasil cuando vino Neto Rangel de México y ya después estuvimos en Combate como dos años”, mencionó Ganoza.

Bryan Ganoza, Kimberly Loaiza y Daniel Carvajal se dieron a conocer cuando participaban en el programa Combate de Repretel. Cortesía

Una anécdota que recordaron muertos de la risa fue cuando iban a Nicaragua por carretera en un carro marca Chevrolet Aveo 1800, propiedad de Bryan, y aseguran que el carro siempre les fallaba en el camino.

“Luego tuve un descapotable en el que íbamos jugando de fresas, pero igual nos dejaba botados todas las veces”, recordó entre risas el participante de Dancing.

