Exnovio de Kimberly Loaiza se sacude y dice que jamás la criticó por su peso

En la gala de este domingo 24 de julio Kimberly Loaiza contó que sufría de anorexia y que por años vistió de negro para ocultar su figura. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Kimberly Loaiza confesó un gran secreto durante la gala de este domingo en Dancing with the Stars; algo que dejó muy mal parados a sus exnovios...

La guapa competidora contó que su año memorable fue en el 2012, cuando tuvo una recaída con la anorexia, pues desde su adolescencia sufría de trastornos alimenticios y aseguró que sus parejas constantemente le recalcaban que tenía que ponerle atención a su peso.

“Durante mi infancia y la adolescencia sufrí mucho bullying, de parte de algunas de mis exparejas también recibí comentarios como: ‘ya estás pasadita verdad’, ‘le vas a tener que volver a poner porque te estás pasando de nuevo’, y fueron tantos los comentarios que yo recibía así de mis exparejas que, sin mentirles, yo duré casi unos siete años de mi vida vistiendo de negro todos los días”, mencionó durante el programa.

Curiosamente, en el estudio Marco Picado estaba una de sus exparejas, el bailarín e instructor de ejercicios Daniel Carvajal, quien se mostró bastante serio al escuchar el testimonio Loaiza. Él fue por invitación de la bailarina Lucía Jiménez.

Kimberly y Daniel tenían hasta un proyecto juntos llamado Xtreme Cardio que era sobre clases de ejercicio. Cortesía.

Ellos fueron novios después de conocerse en el desaparecido programa Combate (inició en agosto de 2010) y su relación duró seis años hasta que en el 2017 terminaron, cuando el musculoso aceptó participar en Dancing with the Stars.

Al terminar la quinta gala buscamos a Daniel para ver qué opinaba sobre lo que dijo Kim y de una vez se sacudió asegurando que él nunca la criticó por su peso y que más bien la motivaba para que hiciera ejercicio y se alimentara bien.

“Jamás, ni nunca (la critiqué por su peso)... Yo no soy quién tiene que contestar eso, se lo puede preguntar a ella directamente, pero jamás ni nunca la criticaría por eso. Yo más bien siempre le pasé diciendo ‘Kim, aliméntese bien’, ‘no es saludable que usted no haga una buena dieta’, pasaba pendiente que se cuide, que se alimente y que descanse, porque a mí me gusta el deporte y la buena salud”.

“Más bien me gustó que haya dicho eso, y obviamente yo no soy la única pareja que ella ha tenido, ha tenido unos tres o cuatro novios más... No sé cuál es la posición con ellos ni me interesa. Lo que me importa es cómo se siente ella hoy y me encanta cómo ha crecido”, aclaró Carvajal.

Kimberly baila en esta temporada junto al mexicano Erick Vásquez. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

La felicita por la valentía

Daniel además mencionó que cuando se conocieron, mucho antes de ser pareja, ella le había contado sobre sus desórdenes alimenticios y que había estado enferma de anorexia, por lo que siempre trató de ayudarla a quitarse esa idea errónea que tenía.

De hecho, en parte fue que después decidieron crear juntos el proyecto Xtreme Cardio, en el que se dedicaban a hacer actividades deportivas en diferentes puntos del país para incentivar a más gente a hacer ejercicio y a comer de una manera saludable.

Ellos fueron novios durante seis años y eran una de las parejas más queridas por los televidentes. Archivo

“Era un evento deportivo donde lo que más importaba eran las emociones, que la gente se sintiera bien más allá de un aspecto físico y pues todo eso lo fuimos trabajando. Creo que ella llega en una buena etapa de su vida y en un buen momento para darle este mensaje al televidente, para que sepan que lo más importante es cómo nos sentimos, más allá del físico o la apariencia, así que la felicito por plasmar ese mensaje”, dijo el exnovio de Loaiza.

A pesar de que el amor que los unió se acabó hace tiempo, ambos siguen muy unidos por el respeto y la amistad que cosecharon por tantos años, por eso Daniel asegura que su favorita en la competencia de baile es su exnovia.

“Para mí es un signo de felicidad que Kim esté hoy por hoy haciendo lo que quiere con quien quiere, que esté cumpliendo metas y sueños, que el día de mañana haga una familia que es lo que ella quiere, tener un hijo, sea con quien sea. Lo único que a mí me interesa es que ella sea feliz y es lo que yo quiero para ella, que sea feliz con quien ella y Dios quieran”, agregó.