Esta es la verdadera razón por la que Keyla Sánchez no se había cambiado sus “viejos” implantes de pecho

Keyla Sánchez se hará su cirugía de cambio de implantes de pecho este viernes 2 de agosto. (Instagram)

Keyla Sánchez está a pocos días de entrar a sala de operaciones para una cirugía de cambio de implantes en sus pechos.

La Teja informó este lunes sobre la operación que la presentadora de canal 7 se tiene que hacer sí o sí, luego de que ella lo mencionara solapadamente en su Instagram, días atrás.

Tras la publicación de este medio, Key dio más detalles de la cirugía en varias historias que hizo, donde confirmó que el procedimiento estético será este 2 de agosto.

En esas mismas publicaciones, Keyla despejó la gran duda que tenía mucha gente de por qué no se había operado antes, ya que los cambios de los implantes de pecho se tienen que hacer cada 10 años y ella lleva 14 con los mismos.

La ramonense contó que la decisión la retrasó lo más que pudo porque la idea de convertirse en mamá por segunda vez le ilusiona mucho y con el embarazo y la lactancia, la apariencia de los pechos se afecta mucho.

Key pretendía que sus nuevos implantes no se le hicieran leña con ese proceso de su segunda maternidad que todavía no llega y tampoco se ve en el horizonte pues no tiene pareja en este momento.

“Cuando usted tiene un embarazo, adelgaza, se vuelve a engordar, se vuelva a adelgazar; cuando usted da lactancia… los pechos son otros. Esos pechos usted ve, esos implantes todos lindos, arribita y todo, conforme pasan los años y conforme tiene hijos o en mi caso, un hijo, tienden a caerse. Es algo natural, es algo de nosotras las mujeres y no tiene nada de malo.

“Mis implantes cambiaron mucho después de haber tenido a Thiago, pero muy dentro de mí, en el fondo de mi corazón decía que no me los iba a cambiar porque si yo tengo otro bebé, si tengo otro hijo, ya me cambié los implantes y me van a quedar igual y achará”, dijo Keyla en una de las múltiples historias que compartió hablando del procedimiento estético.

¿Por qué Keyla Sánchez no se había cambiado sus implantes de pecho?

La presentadora de Calle 7: La Revista recalcó, en otra historia, que por esa intención de ser mamá por segunda vez fue que retrasó la urgente operación.

“Yo dentro de mi quiero ser mamá otra vez y si me cambio los implantes y se me vuelven a caer los senos tendría que pasar por una operación otra vez y qué pereza, y yo le daba largas y largas; pero ya, sinceramente, tengo que cambiarlos y visualmente también no se ven bien. No sé, puede que usted vea mis senos superbién o diga que qué naturales, que qué lindos. Yo estoy agradecida con Dios por estos 14 años de vida útil que le di a mis senos y que se vean bonitos hoy por hoy, pero no me siento cómoda”, reafirmó.

Keyla dijo que no fue el miedo al procedimiento ni la pereza al proceso de recuperación la que la había frenado a hacerse esta cirugía, sino esas intenciones de volver a chinear.

Keyla Sánchez habló el fin de semana sobre su cirugía de cambio de implantes. (Instagram)

Otro factor que ayudó a la guapa a decidirse por la cirugía para este 2024 fue el lamentable diagnóstico de cáncer de mama a su mamita, Kattya Granados, el año pasado.