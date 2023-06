Esta es toda la verdad del video viral de Elena Correa y sus botas Chanel con un influenciador

Alex Alvarado junto a Elena Correa. Instagram

Un video y una fotografía que publicó en su cuenta de TikTok el presentador de VM Latino y creador de contenido, Alex Alvarado, junto a la exmiss Costa Rica Elena Correa es comidilla en las redes sociales desde el domingo por la noche.

En el video, la exreina de belleza aparece bien sentada tomándose un vinito y brindando con Alvarado, quien se ilusiona con la posibilidad de ser ella y de no tener que madrugar el lunes para ir a trabajar.

La publicación de Alvarado sacudió las redes, puesto que él ha compartido varios videos opinando sobre la bronca legal que hay entre Elena Correa y su expareja, el empresario Carlos Rodríguez y que está a la espera de una sentencia judicial.

Alex se ha referido a Elena como “chula” e incluso reveló que ella quiere una pensión de 8 millones de colones y no de 4 millones como lo dictó, de manera provisional, la jueza.

Por eso causó tanta sorpresa ver a Elena tan feliz y sonriente junto a Alvarado, quien contó en exclusiva a La Teja el detrás de cámaras de esa grabación.

Alex aclaró que él no es ningún “comprado” como muchos le han dicho en redes sociales tras esa publicación y que ni siquiera conocía a Elena de antes, por lo que no es ni “amiguísimo de años” o “superamigo” de Correa, como algunos consideraron.

El influencer explicó a este medio que Elena y él tienen una amiga en común, quien lo invitó el domingo por la noche a llegar a la casa de ella por unos vinitos y una carne asada.

Cuando él llegó su amiga lo sorprendió con el anuncio de que Elena también iba a ir y que estaba como a diez minutos.

“Yo me reí, porque me pasaba mucho antes cuando llegaba a algún lugar y me decían que ahorita llegaba mi amiga Keyla, y yo me reía (Alex también habló bastante de Keyla Sánchez). Pensé que mi amiga me estaba choteando, pero me dijo que era en serio y que en diez minutos iba a llegar”, resumió Alvarado.

Él dice que la noticia al principio la recibió como un balde de agua fría y que cuando Elena llegó él estaba medio confundido.

“No te voy a mentir, al inicio estaba un poco quitadillo porque, si bien, trato de ser muy respetuoso en todos mis videos y no hablar sin tener argumentos, evito mucho usar vulgaridades y malas palabras, pero trato de decir las cosas como son y en ese decir las cosas como son en un primer video que tiene más de medio millón de vistas solo en TikTok, yo decía que ella era una chula, que cómo era posible, que 10 años guindada de Carlos, viajes, Balenciaga, diseñador y que ahora pretendía sacar más”, confesó.

El encuentro

Como no pudo evitar el encuentro, no le quedó más que ponerle el pecho. Ambos se presentaron, se conocieron, Elena le hizo algunos reclamos (como el haberla llamado chula), le explicó otras cosas y así fue avanzando la noche entre una y otra copita de vino, hasta que llegó su gran idea: proponerle la foto y el video.

“Elena no es mi amiga de toda la vida, la conocí el domingo y me pareció una chica muy inteligente, carismática, segura de sí misma y me mostró una parte de ella que la gente no ve. Ya entre los vinitos y el vacilón a mí se me ocurrió decirle: ‘Elena, la gente que ha comentado tanto estos videos en redes sociales sobre tu ruptura se va a sentir contrariada cuando vea una fotografía de nosotros juntos, ¿y, si grabamos un videito?’. Fue completamente idea mía, yo le dije, ni siquiera usted va a tener que hablar”, indicó Alvarado.

Elena, asegura el joven, no dudó en decir sí a la idea del video y de la fotografía enseñando las botas Chanel que se puso esa noche, sin saber que la grabación se viralizaría de la manera en que se hizo.

Alex dice que, pese a que en el video y la fotografía parecen grandes amigos, no es así y él le dejó claro a Correa que continuaría opinando sobre el caso de ella cuando fuera necesario.

Aquí Elena Correa muestra sus botas Chanel. Instagram.

“Yo se lo dije, esto no me pone a favor suyo y yo voy a seguir comunicando porque es algo que me apasiona y con ese estilo que me ha ayudado a crear una comunidad de 200 mil seguidores en TikTok y superando los 50 mil en Instagram. Es una comunidad a la que no voy a defraudar ni que piensen de que soy un vendido, porque Elena no me está dando ni un cinco de los 4 millones de su pensión”, aclaró.

Alvarado no cree que su amiga le haya tendido una cama para ponerlo frente a frente con Elena Correa, él dice que todo fue una casualidad, pero aseguró que si se la topa en algún momento la saludará.

La bronca entre Elena Correa y su aún esposo está al rojo vivo, puesto que en el caso han tomado postura propios y ajenos, lo que ha hecho esta bronca todo un novelón, con capítulos extra, como el protagonizado recientemente entre la modelo y el creador de contenido.