¿Está pensando Melissa Durán en renunciar a Multimedios?

La presentadora de Multimedios, Melissa Durán, le hizo unas confesiones a sus seguidores de Instagram, las cuales llamaron mucho la atención.

Melissa Durán se confesó en redes sociales. (Instagram)

La macha contó que hace 10 años no hubiera cambiado una sala de redacción por nada; sin embargo, dijo que la vida da muchas vueltas, fue por eso que compartió que ahora tiene otro pasatiempo y le encanta estar en su tiendita de ropa.

“No nos educan para tener nuestro propio negocio, y sí, quizás ahora trabajo el triple, pero puedo estar con mis hijas. Y para mí eso lo vale todo”, escribió la periodista.

Meli siente la fortuna de estar ligada desde hace mucho años a su profesión de periodista, sin embargo; pensó que se iba a dedicar toda su vida a esa carrera que estudió.

“El periodismo también me trajo donde estoy (su tienda) es cierto, y de alguna manera sigo ligada con la oportunidad que tengo en Telediario al minuto, pero les voy a hacer sincera, yo no me acostumbro a levantarme tan temprano todos los días, a pesar del paso del tiempo, y si me levanto, a veces me dijo esto no es de Dios, y digo de verdad hoy voy a renunciar, pero luego se me pasa”, detalló.

La guapa fue honesta al decir esa frase que quizá en algún momento a todos nos ha pasado por nuestra mente.

“Hasta donde Dios quiera, yo estoy muy agradecida por las oportunidades que nos da Dios, recuerden que donde están hoy, ese no es necesariamente su destino, así que no renuncien a sus sueños”, concluyó.

Aunque sus pensamientos vienen y van, la macha disfruta mucho cada madrugada y cada sacrificio que hace por su trabajito.

