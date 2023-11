Melissa Durán se llevó un gran susto y habla de lo mal que la pasó

Melissa Durán se llevó un sustote con la salud de su perrito Coffee. (Instagram)

A Melissa Durán se le opacó un poquito la alegría por su cumpleaños 37 del domingo pasado debido a un gran susto que se llevó, y del que habló este martes con mucho detalle.

La presentadora del noticiero Telediario, de Multimedios, dijo que la situación la tiene con mucha tristeza, al punto que este martes la pasó “bien mal” durante sus horas de trabajo en el canal 8.

Meli contó que Coffee, su perrito, la tiene con el “Jesús en la boca” desde el sábado, pues se enfermó de un momento a otro después de que lo llevaron a bañar y cortarle el pelito.

Tan preocupada tiene el peludito a la empresaria que ella confesó que al apagar las candelas de su queque de cumpleaños, el deseo que pidió fue el bienestar de su “perrhijo”.

Este martes, tras varias horas de silencio sobre qué pasaba con el perrito, Meli contó todo y el motivo de su tristeza.

“El sábado lo mandé a bañar (a Coffee). Escogimos un lugar cerca de la casa donde él nunca había ido. Lo mandamos a bañar, le cortaron el pelo, él se fue todo feliz y vino super triste. Fue un antes y un después. No entendía qué estaba pasando”, dijo Melissa.

Durán mencionó que su gran sufrimiento comenzó el lunes, que distinto a todas las ocasiones, Coffee no se levantó con ella en la madrugada ni la acompañó en todo lo que ella hace antes de irse a trabajar.

Melissa Durán reveló cuál fue su deseo al apagar la candela de su cumpleaños 37. (Instagram)

“Anoche (el lunes) empezó a llorar. ¡No saben la noche! Estaba asustada de que fuera algo grave, y hoy (este martes) en la mañana cuando me estaba alistando para trabajar, solo me seguía con la mirada pero no movía el cuerpo. Pasé el noticiero bien mal, pensando en que no estaba con él y si algo le pasaba”, reconoció Melissa.

Este martes, Meli llevó, de nuevo, el perrito al veterinario y ahí le dieron un diagnóstico que la tiene un poquito más tranquila.

“Desde que lo vio me dijo que estaba contracturado desde la coronilla hasta la cola. Se sometió, parece, a mucho estrés y eso hizo que se contracturara”, afirmó Melissa.

Para ayudar a mejorar la salud de su peludito, Meli llevará a Coffee a sesiones de acupuntura y de terapia física.

Melissa Durán cuenta lo que le pasa a su bebito

Según Meli, su teoría del por qué su perrito se enfermó así fue porque se le juntaron muchas cosas a la vez: el cambio de casa (la periodista y su familia está estrenando chozón), el viaje reciente al extranjero que ella hizo con su hija, Amanda; y la llevada a bañar a un lugar desconocido para él.

“Ahora lo medicaron para el dolor, que era lo que necesitaba que él se desinflamara. Vamos a ver si da resultado, si no hay que hacer placas a ver si a nivel de columna hay algo. Le hicimos un hemograma, estamos esperando los resultados”, finalizó Durán.