¿Hay pique entre Joaquín Yglesias y Mauricio Hoffmann en la pista de baile?

En la gala del domingo Mauricio Hoffmann y Alhanna Morales recibieron la primera calificación perfecta de esta temporada. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Desde la primera gala de Danicing with the Stars, hay un pique entre dos participantes de esta temporada y cada domingo se pone más bueno.

Mauricio Hoffmann y Joaquín Yglesias siempre han estado muy parejos en la tabla de puntuación; sin embargo, el presentador de Sábado Feliz es el que ha logrado quedar en primer lugar más veces, en ocasiones superando al tenor si acaso por un punto.

Quedan solo tres galas para la gran final y, si por la víspera se saca el día, ellos dos serán parte de los cuatro finalistas que lucharán por el trofeo el próximo 25 de setiembre, pues siempre se han mantenido en los primeros lugares.

Este domingo habrá doble eliminación y además de ellos quedan aún en competencia Lorna Cepeda, Bryan Ganoza, Nicole Aldana, Kimberly Loaiza y Víctor “el Mambo” Núñez. En la penúltima gala, o sea, el domingo 18 de setiembre, uno más abandonará la pista.

5. 04/09/2022. Gala. Dancing with the Stars. Teletica. Sabana, San José. Fotografía: Lilly Arce. En la fotografía: Joaquín y Lucía. (Lilly Arce Robles.)

Joaquín asegura que no se siente picado porque él no ha logrado la calificación perfecta, cosa que Mauricio sí consiguió, o porque no ha recibido tantos 10 por parte de los jueces como sí le ha ocurrido al presentador de De Boca en Boca. Sin embargo, Yglesias reconoce que esa presión lo hace morderse más consigo mismo en cada ensayo.

“Reconozco que él (Mauricio) baila muy muy bien y Alhanna (su bailarina) es espectacular y creo que eso hace que me pique yo, pero contra mí mismo. Hay tantos factores que influyen en el baile que le toque a él, en el que me toque a mí, la coreografía, así que el pique no es contra él sino contra mí mismo porque si esta semana me saqué un 9, la otra gala tiene que ser un 10, por ejemplo. Entonces, aquí seguimos luchando por mejorar y darlo todo en la pista”, dijo Yglesias.

El cantante recalcó que una de las grandes diferencias entre ellos es que “el Macho” tiene más experiencia con el baile, pues ya había quedado demostrado cuando ganó Bailando por un Sueño en 2007 y que para nadie es un secreto que -en cambio- su fuerte es la voz.

“A mí me toca trabajar el doble para dar esa experiencia y aquí estamos dándolo todo. Siempre trabajamos por pulirnos más. Yo soy cantante y esa es mi profesión, es es mi pasión y mi amor, pero sí siento que he mejorado, que con el trabajo de Luchy (Lucía Jiménez) he ganado muchísimas cosas, más soltura, más confianza y me gusta cada día más el baile”, recalcó.

13. 04/09/2022. Gala. Dancing with the Stars. Teletica. Sabana, San José. Fotografía: Lilly Arce. En la fotografía: Joaquín, Lucía y Natalia. (Lilly Arce Robles.)

El cantante mencionó que aunque los dos lleguen vivos al último programa, al final el ganador se decide por votación del público, por lo que parte de su estrategia a partir de ahora también será motivar más a sus seguidores para que voten cada vez más.

“Nosotros nos visualizamos desde la gala uno para estar en la final, o sea, aunque tal vez no hayamos tenido el nivel, esa ha sido una inspiración desde el inicio, trabajar con miras a una final y ser finalistas, sin duda”, dijo.