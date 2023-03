¡Esta vez sí es en serio! Programa La Tostadora de Gustavo Peláez no va más por TD Más

Gustavo Peláez mencionó que él si seguirá ligado al canal por su otro programa. Facebook

El programa La Tostadora, del humorista Gustavo Peláez, ya no se transmitirá más por TD Más.

Este jueves fue su última transmisión y, según aseguró el colombiano, esta vez sí es en serio.

Esto porque en el 2021 bromearon en sus redes sociales que los habían sacado del canal, pero era porque ya no lo grabarían en los set de Teletica.

Paláez aclaró que desde principios de mes los dirigentes de la televisora le informaron que ocupaban la franja de 8 a. m. a 10 a. m., que era el horario de su espacio, y que, por ende, este 30 de marzo debían despedirse de su público.

“Hay unos cambios directos con la programación como tal del canal, nosotros hacíamos un tipo de entretenimiento alternativo y pues, ahora el contenido que está ofreciendo TD Más es muy, muy deportivo y nosotros obviamente no somos un programa deportivo, entonces, en muy buenos términos nos informaron y ahora cerramos transmisiones”, relató.

LEA MÁS: Gustavo Peláez estrena su nuevo programa de humor este viernes en TD Más

Este 30 de marzo se transmitió el último programa por TD Más. Facebook

Este programa lo hacía desde hace cuatro años junto a los humoristas Gustavo “Lucho” Retana, Adrián Granados y la periodista Sara López. De ellos, solo Paláez seguirá ligado al canal, pues su otro espacio “Sin Paláez en la lengua”, sí continúa.

El también periodista contó que están analizando si después de Semana Santa empiezan a tirar La Tostadora solo por redes sociales o si lo convierten en un podcast para no dejar a sus seguidores tan abandonados, sin embargo, solo son ideas momentáneas, porque eso implicaría buscar más patrocinadores para costear el pago de todos, en cambio, con el canal tenían un contrato.

“Hay dos opciones para que pueda seguir el contenido de La Tostadora, lo que pasa es que no están confirmadas, ni concretas ni en firme, entonces, pues no sabemos hasta qué momento volveremos a tener Tostadora. Definitivamente ya no sería diario, ni de dos horas ni en el horario que existía como la gente lo conoció”, agregó.

La realidad es que nuestro trabajo como lo conocíamos hasta hoy, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 10 a. m., por el cual teníamos un salario remunerado, pues ya paró, ya no está”. — Gustavo Peláez

En este último programa además de despedirse de los “tostados” que los sintonizaban, también recordaron algunos momentos que dieron de qué hablar, como cuando Peláez en el 2021 dijo que la locutora Johanna Villalobos solo servía para hacer contenido porno.

LEA MÁS: Johanna Villalobos llama machista a Gustavo Peláez pues al parecer le dijo que solo servía para el porno