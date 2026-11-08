Estafas millonarias con famosos como gancho: falsas promesas de amor vacían cuentas

Fantasear con un amor al estilo Hollywood junto con una gran estrella les ha costado millones a fanáticas que terminaron en manos de estafadores.

Los delincuentes aprovecharon su admiración por un ídolo para prometerles una vida juntos y sacarles hasta los ahorros de toda una vida.

Uno de los testimonios más recientes es el de Puri, una adulta mayor española que perdió cerca de ₡18,3 millones al creer que mantenía una relación con Pablo Alborán.

Su historia es viral en redes sociales y en medios como En el punto de mira de Cuatro y Noticias de Gipuzkoa.

El falso Pablo Alborán que necesitaba ayuda

Un estafador suplantó a Pablo Alborán y convenció a una admiradora de entregarle sus ahorros con falsas promesas de amor.

Puri contó que recibía fotografías y mensajes diarios del supuesto cantante. Él le prometió que vivirían juntos y que la acompañaría a conciertos y viajes al extranjero.

La mujer estaba separada y vivía sola. Aunque sus dos hijos estaban pendientes de ella, reconoció que necesitaba afecto y que aquella atención la ilusionó.

Las solicitudes de dinero comenzaron cuando el impostor aseguró que tenía problemas con su cuenta bancaria y se había quedado en la calle. Ella envió primero unos ₡763.350, pero las peticiones continuaron.

“Llegué a pedir un préstamo, todo para que él no pasara penurias”, relató, según Noticias de Gipuzkoa.

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Su hijo Emilio descubrió el engaño cuando su madre acumulaba una deuda cercana a ₡5,6 millones. Le advirtió que era una estafa, pero ella seguía creyendo que hablaba con el artista.

El joven aseguró que los mensajes continuaron y que Puri borraba conversaciones para ocultar el contacto. Ella, por su parte, afirmaba que había conseguido salir de aquella situación.

Estafadores suplantaron a Pablo Alborán para engañar a Puri (Captura/Captura)

Brad Pitt como gancho en España y Francia

Dos mujeres de Granada y Vizcaya perdieron unos ₡165,4 millones entre ambas por una trama que suplantaba a Brad Pitt, según la investigación policial reseñada por Noticias de Gipuzkoa.

La víctima granadina entregó más de ₡88,5 millones. Los delincuentes se acercaron mediante un supuesto club de admiradores en Facebook y utilizaron promesas sentimentales y propuestas de inversiones conjuntas para conseguir dinero.

En octubre de 2026, la acusación particular solicitó hasta 14 años y medio de prisión para los presuntos responsables. La petición no equivale a una condena definitiva.

En Francia, Anne, de 53 años, perdió aproximadamente ₡422,4 millones en otro fraude de suplantación de identidad. Los impostores le aseguraron que las cuentas del actor estaban congeladas por su divorcio con Angelina Jolie y que necesitaba ayuda económica urgente.

Falsos Brad Pitt provocaron pérdidas millonarias en Europa. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Un supuesto Enrique Iglesias le prometió matrimonio

Guadalupe Cepeda, de 63 años, recibió mensajes de una cuenta que aparentaba pertenecer a Enrique Iglesias después de unirse a un grupo de seguidores del cantante.

El impostor comenzó a declararle su amor y le prometió que se fugarían y se casarían. Según el caso difundido por Latinus, consiguió más de ₡1,5 millones, principalmente mediante tarjetas de regalo de Apple.

Su esposo descubrió el fraude que también puso en riesgo su matrimonio.

Cuentas “secretas” y encuentros con cobro

La suplantación también alcanza a integrantes de BTS, como Jimin. En la modalidad descrita, los perfiles falsos aseguran que sus cuentas oficiales están controladas por sus representantes y que usan una cuenta privada para conversar con personas especiales.

Después aparecen cobros por supuestas membresías VIP, encuentros o pasajes de avión. La posibilidad de conocer al ídolo se convierte en otra excusa para solicitar dinero.

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Los casos comparten una estrategia: conversaciones afectuosas, planes de pareja y una emergencia que exige ayuda económica. Para las víctimas, descubrir la identidad falsa significa enfrentar tanto la pérdida del dinero como la ruptura de una relación que creían verdadera.

Las víctimas no solo pierden dinero: también enfrentan el dolor de descubrir que la relación en la que confiaban era un engaño. En el caso de Puri, las advertencias de su hijo no bastaron para romper de inmediato el vínculo con quien utilizó la identidad de su ídolo para quedarse con todos sus ahorros.