Estas son algunas de las personalidades que nos dejaron en el 2025

Estamos a pocos días de terminar el 2025 y es imposible no recordar a aquellas personalidades que partieron a lo largo del año.

Desde leyendas del cine y la música hasta referentes del pensamiento y la fe, este año marcó el final del camino para iconos de la talla del papa Francisco, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el influyente diseñador Giorgio Armani, cuyas huellas permanecerán vigentes como parte del patrimonio intelectual y creativo de la humanidad.

En el ámbito del entretenimiento y las artes, el mundo despidió a rostros inolvidables que moldearon la identidad de generaciones. La pantalla grande perdió la elegancia de Robert Redford, la versatilidad de Diane Keaton y la fuerza interpretativa de Gene Hackman, mientras que la música sufrió la ausencia de figuras transgresoras como el legendario Ozzy Osbourne y el virtuoso del piano Eddie Palmieri.

LEA MÁS: Revelan detalles de los últimos días de vida de Diane Keaton: “Su deterioro fue muy inesperado”

Papa Francisco. (TIZIANA FABI/AFP)

Las personalidades que fallecieron en el 2025

- Papa Francisco: Papa de la Iglesia católica y una de las figuras religiosas más influyentes del siglo XXI.

- Robert Redford: actor, director y referente del cine estadounidense durante décadas.

- Diogo Jota: futbolista internacional portugués, figura del fútbol europeo moderno y exjugador del Liverpool de Inglaterra.

LEA MÁS: En Costa Rica hay un “tesoro” de Giorgio Armani y un tico es el afortunado dueño

Diogo Jota. (SERGEI GAPON/AFP)

- Diane Keaton: actriz icónica de Hollywood y ganadora del Oscar. Protagonista de películas como El Padrino y Cuando ellas quieren.

- Mario Vargas Llosa: escritor peruano y premio Nobel de Literatura, figura clave de las letras hispánicas. Autor de libros como Los jefes y La guerra del fin del mundo.

- Jane Goodall: científica y activista que revolucionó el estudio de los primates.

LEA MÁS: ¿De qué murió Hulk Hogan, el ícono de la lucha libre profesional?

Diane Keaton. (AFP/La Nación)

- Ozzy Osbourne: músico inglés, leyenda del heavy metal y voz histórica de Black Sabbath.

- Hulk Hogan: ícono mundial de la lucha libre y la cultura pop.

- Gene Hackman: actor legendario, dos veces ganador del Oscar.

LEA MÁS: Falleció Robert Redford, leyenda del cine estadounidense