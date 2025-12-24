Farándula

Estas son algunas de las personalidades que nos dejaron en el 2025

Estamos a pocos días de terminar el 2025 y es imposible no recordar a aquellas personalidades que partieron a lo largo del año.

Por Yenci Aguilar Arroyo

Desde leyendas del cine y la música hasta referentes del pensamiento y la fe, este año marcó el final del camino para iconos de la talla del papa Francisco, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el influyente diseñador Giorgio Armani, cuyas huellas permanecerán vigentes como parte del patrimonio intelectual y creativo de la humanidad.

En el ámbito del entretenimiento y las artes, el mundo despidió a rostros inolvidables que moldearon la identidad de generaciones. La pantalla grande perdió la elegancia de Robert Redford, la versatilidad de Diane Keaton y la fuerza interpretativa de Gene Hackman, mientras que la música sufrió la ausencia de figuras transgresoras como el legendario Ozzy Osbourne y el virtuoso del piano Eddie Palmieri.

El papa Francisco habla durante su audiencia general semanal en la plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano.
Papa Francisco. (TIZIANA FABI/AFP)

Las personalidades que fallecieron en el 2025

- Papa Francisco: Papa de la Iglesia católica y una de las figuras religiosas más influyentes del siglo XXI.

- Robert Redford: actor, director y referente del cine estadounidense durante décadas.

- Diogo Jota: futbolista internacional portugués, figura del fútbol europeo moderno y exjugador del Liverpool de Inglaterra.

El delantero portugués Diogo Jota durante el partido de fútbol Polonia - Portugal de la Liga de Naciones de la UEFA en el Estadio Nacional de Varsovia, Polonia, el 12 de octubre de 2024. Fotografía:
Diogo Jota. (SERGEI GAPON/AFP)

- Diane Keaton: actriz icónica de Hollywood y ganadora del Oscar. Protagonista de películas como El Padrino y Cuando ellas quieren.

- Mario Vargas Llosa: escritor peruano y premio Nobel de Literatura, figura clave de las letras hispánicas. Autor de libros como Los jefes y La guerra del fin del mundo.

- Jane Goodall: científica y activista que revolucionó el estudio de los primates.

Diane Keaton
Diane Keaton. (AFP/La Nación)

- Ozzy Osbourne: músico inglés, leyenda del heavy metal y voz histórica de Black Sabbath.

- Hulk Hogan: ícono mundial de la lucha libre y la cultura pop.

- Gene Hackman: actor legendario, dos veces ganador del Oscar.

Mario Vargas Llosa. (RODRIGO NESPOLO/La Nación de Argentina)
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

