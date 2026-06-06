Estas son las mejores fotos de la mágica noche en la que Mariale Acosta ganó el Miss Universe Costa Rica 2026

La vecina de Heredia, de 24 años, se impuso en la edición 2026 del certamen de belleza ante 13 participantes más que buscaban conquistar el mismo objetivo que ella: ganar y representar a Costa Rica en Miss Universo 2026.
Al filo de las 11 de la noche, la modelo escuchó su nombre resonar en los salones Talamanca del Centro Nacional de Convenciones, cuando Omar Cascante y Sheynnis Palacios la anunciaron como ganadora.
Pero antes del emocionante desenlace, en el concurso hubo muchos momentos que fueron dignos de fotografía y que se los compartimos en este repaso en imágenes que resume cómo estuvo la Gala Dorada del Miss Universe Costa Rica 2026.
Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008
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