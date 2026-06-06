Estas son las mejores fotos de la mágica noche en la que Mariale Acosta ganó el Miss Universe Costa Rica 2026

María Alejandra Acosta –cariñosamente conocida como Mariale Acosta– tuvo una de sus noches más mágicas este viernes 5 de junio, cuando cumplió su gran sueño de coronarse miss Universe Costa Rica.

Antes de recibir la corona y la banda como miss Universe Costa Rica 2026, a Mariale Acosta le entregaron el anillo que muestra y que representa su compromiso con el título de belleza que ahora ostenta. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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La vecina de Heredia, de 24 años, se impuso en la edición 2026 del certamen de belleza ante 13 participantes más que buscaban conquistar el mismo objetivo que ella: ganar y representar a Costa Rica en Miss Universo 2026.

Al filo de las 11 de la noche, la modelo escuchó su nombre resonar en los salones Talamanca del Centro Nacional de Convenciones, cuando Omar Cascante y Sheynnis Palacios la anunciaron como ganadora.

Mahyla Roth deslumbró en su última pasarela como miss Universe Costa Rica. Ella fue reina de la edición 2025. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Pero antes del emocionante desenlace, en el concurso hubo muchos momentos que fueron dignos de fotografía y que se los compartimos en este repaso en imágenes que resume cómo estuvo la Gala Dorada del Miss Universe Costa Rica 2026.

Mariale Acosta y Samaria Montero fueron las claras favoritas de la noche para dejarse la corona. Montero (der.), de Guanacaste, es virreina del certamen 2026. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante los cortes comerciales, maquillistas y peinadores salían a retocar a las candidatas para que lucieran impecables en todo momento. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miss Universo 2025, Fátima Bosch, fue parte de las grandes invitadas que asistieron a la Gala Dorada de Miss Universe Costa Rica 2026. En la imagen junto a Omar Cascante y Sheynnis Palacios, presentadores de la velada. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las participantes lucieron sus curvas durante la pasarela en traje de baño del Miss Universe Costa Rica 2026. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Victoria Kjaer, miss Universo 2024, fue otra de las grandes invitadas a la gala. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Karina Ramos fue juez del Miss Universe Costa Rica 2026. En la foto a su llegada a la alfombra roja previo al show. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Johanna Solano fue una de las más aplaudidas en la alfombra roja del Miss Universe Costa Rica 2026. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A Verónica González hasta autógrafos le pidieron. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Viviana Muñoz, miss Costa Rica 1991, llegó al evento junto a su hija Bárbara Echandi, a quien le fascina el mundo de los certámenes de belleza. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miss Universe Cuba 2025, Luna Luaces, participó en la Gala Dorada del certamen nacional. Ella es muy famosa por ser hija de la presentadora Lili Estefan. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)