Nueva Miss Universe Costa Rica contó un secreto entre ella y Diego Bravo frente a toda la prensa

Al finalizar su primer encuentro con la prensa como miss Universe Costa Rica 2026, María Alejandra Acosta se refirió brevemente al youtuber Diego Bravo, quien estaba presente en la sala.

El creador de contenido pidió tomarse una fotografía con la nueva reina y tras responder algunas preguntas de los medios, a Diego lo llamaron para la toma, momento que aprovechó la ganadora para hablar de él.

Diego Bravo y Mariale Acosta presumieron su amistad tras el final del Miss Universe Costa Rica 2026. Fotografía: Instagram Diego Bravo. (Montaje/Montaje)

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Esto dijo la reina del youtuber

Muy emocionada, Mariale dijo: “Diego estuvo conmigo desde mi primer concurso de belleza”, como justificando frente a los medios su felicidad por el reencuentro con el youtuber, ahora como reina.

La Teja le preguntó a Diego Bravo sobre su relación de amistad con Mariale y nos contó que es reciente, pues inició en el 2022 en un certamen de belleza en el que ella compitió.

“Compartí con ella varios días durante la producción de contenido de ese concurso y ahí hicimos click. Hemos compartido en eventos, estuve con ella en 2024 apoyándola full, ha estado en mi pódcast con Keyla (Sánchez), y obviamente este año también iba a estar apoyándola”, nos contó Diego sobre su amistad con la nueva soberana de la belleza costarricense.

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Mariale Acosta disputó el título de miss Universe Costa Rica 2026 junto a la guanacasteca Samaria Montero. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Diego no dejó de apoyarla

Diego apoyó a Mariale durante toda la Gala Dorada que se celebró este viernes en el Centro Nacional de Convenciones y que finalizó con su coronación, entre gritos y ovaciones.

Sobre el triunfo de la herediana de 24 años, el exparticipante de Mira quién baila afirmó sentirse muy orgulloso y feliz.

“Orgulloso y satisfecho (se siente con el triunfo). Orgulloso porque he visto la preparación de ella durante estos años de muy cerca, sé lo que se ha esforzado para estar ahí; y satisfecho porque estoy seguro que ella no será una Miss que va a pasar desapercibida, tiene mucho talento que ahora más que nunca va a explotar”, mencionó.

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