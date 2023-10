Este fue el mensaje que dio Coco Roper tras despertar de delicado procedimiento

Nicole "Coco" Roper tiene varios años luchando contra su enfermedad, pero esta vez las infecciones son más fuertes.

Nicole “Coco” Roper ya despertó del procedimiento médico al que fue sometida este miércoles y en medio de su dolor dio un último reporte de su estado de salud.

Desde el lunes de esta semana la hija de la expresentadora Lynda Díaz fue internada en un hospital de Texas, Estados Unidos, producto de una infección en sus riñones.

“He estado dormida, vomitando y con mucho dolor todo el día, si no es una cosa es la otra. No he podido comer nada desde ayer en la noche (martes) y tengo mucho dolor”, dijo algo decaída desde la cama del hospital.

Coco Roper ya despertó de su tratamiento médico

Sin embargo, como siempre se muestra muy valiente ante sus seguidores de redes sociales y contó que el hecho de conversar unos minutos con su hija la hizo sentirse un poco mejor.

“Pero estoy bien, hablé con la gordita, me hizo reír mucho y mañana va a hacer un mejor día”, recalcó.

Coco había contado hace poco que su cáncer hizo metástasis y que por eso debía someterse de nuevo a un proceso de quimioterapia, pero además ha estado sufriendo muchas infecciones y por eso termina internada en el hospital.

Hace tres años ella fue diagnosticada con cáncer cervical y producto del tratamiento fue sobreirradiada, lo que le dejó con serios problemas algunos órganos de su cuerpo.