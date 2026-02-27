Este será el programa que darán en lugar de “Malas compañías” de Ignacio Santos, en Teletica radio

El programa "Malas compañías" de Ignacio Santos y Armando González lo transmitían en Teletica radio a las 8 a.m. de lunes a viernes. (Redes/Facebook)

Tras la despedida de Ignacio Santos y Armando González del programa “Malas compañías”, Teletica Radio ya tiene definido el espacio que ocupará ese horario a partir del próximo lunes 2 de marzo, de 8:00 a 9:00 a. m.

Luego de que el dúo anunciara el cierre definitivo del programa que se mantuvo al aire durante nueve años, este medio pudo conocer, por medio de fuentes cercanas a la emisora, que el espacio será reemplazado por un nuevo programa deportivo enfocado en la principal cita futbolística que se avecina a nivel internacional.

El nuevo proyecto estará bajo la dirección del periodista Christian Sandoval, jefe de Teletica Radio, y llevará por nombre “En ruta al Mundial”.

Teletica radio ya calienta motores para el Mundial México-Estados Unidos 2026. (Redes/Facebook)

Según la información confirmada, el espacio se centrará en el análisis, contexto y actualidad de las selecciones y equipos que participarán en el próximo campeonato mundial de fútbol, que arrancará el 11 de junio.

De hecho, este jueves las redes sociales de Teletica Radio publicaron un afiche alusivo al Mundial 2026, lo que terminó de reforzar la versión sobre el nuevo programa y su enfoque temático. La publicación fue interpretada como una señal clara de que la emisora ya calienta motores de cara a la máxima cita futbolística.

Los experimentados periodistas Ignacio Santos y Armando González tenían 9 años con su programa en Teletica radio. (Mayela López)

La Teja intentó conocer más detalles sobre este nuevo programa; sin embargo, aún no hemos recibido respuesta por parte del vocero de Teletica, Mario Nájera.

La llegada de “En ruta al Mundial” marca una nueva etapa para la franja matutina de la emisora de Teletica que por casi una década estuvo ocupada por “Malas compañías”, espacio que combinó entrevistas, análisis político, social y cultural, y que se convirtió en uno de los programas más reconocidos de la radio nacional.