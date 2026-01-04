Esto cuesta el conjunto deportivo que usaba Nicolás Maduro al momento de su captura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó en su red social Truth Social una imagen que, según afirmó, muestra a Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense a bordo del buque militar USS Iwo Jima, tras la operación militar lanzada contra Venezuela. Fotografía: (Truth Social/Cortesía)

Tras el operativo militar de los Estados Unidos en el que se confirmó la detención del venezolano Nicolás Maduro, las redes sociales se inundaron de imágenes creadas con inteligencia artificial que simulaban su captura.

Sin embargo, varias horas después se conoció la primera fotografía real del mandatario bajo custodia, la cual no tardó en hacerse viral y generar todo tipo de reacciones.

Más allá de las opiniones políticas y del impacto internacional del arresto, un detalle llamó poderosamente la atención de los usuarios: la vestimenta que llevaba Maduro en el momento de su detención.

En la imagen se le observa esposado, con los ojos vendados y usando un conjunto deportivo de la marca estadounidense Nike, lo que provocó que muchos internautas se preguntaran cuánto cuesta ese atuendo en el mercado.

Este es el conjunto deportivo Nike que usaba Nicolás Maduro tras ser detenido en Venezuela por las fuerzas armadas de Estados Unidos. (Captura /Captura)

Con ropa gringa

Se trata de un conjunto tipo sudadera de dos piezas perteneciente a la línea Nike Tech Fleece.

Actualmente, los pantalones se encuentran disponibles en la tienda oficial de la marca por un precio de 120 dólares, lo que equivale a más de 60 mil colones.

Según detalla el sitio web, ese monto no corresponde al valor regular, ya que la prenda cuenta con un descuento del 24%.

En la página web de Nike aparece que el pantalón deportivo que llevaba Maduro cuesta 120 dólares. (Captura /Captura)

En la descripción oficial, Nike destaca que los pantalones Tech Fleece ofrecen “una comodidad superior” gracias a su tejido Fleece suave por ambos lados. Además, cuentan con un ajuste relajado y un dobladillo abierto con cordones elásticos, pensados para adaptar el estilo según el tipo de tenis que se utilicen.

Mientras que la sudadera de la misma marca cuesta unos 140 dólares; es decir, casi 70 mil colones. Ambas piezas tienen un costo de más de 120 mil colones.

El conjunto deportivo de Nike se volvió tendencia ante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. (Captura /Captura)

Así, incluso en medio de uno de los acontecimientos políticos más relevantes del momento, la moda terminó colándose en la conversación digital.