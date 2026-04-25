Esto cuestan las entradas para asistir a la gala del Miss Universo Costa Rica 2026

La organización Miss Universo Costa Rica ya habilitó la venta de entradas para quienes deseen asistir a la gala de elección y coronación de la nueva reina, el próximo 5 de junio, a las 8 de la noche, en el Centro Nacional de Convenciones.

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Precios y dónde comprar las entradas

Por medio de un comunicado de prensa, la organización del certamen comunicó que los boletos cuestan entre 20 mil y 35 mil colones, impuestos incluidos, y se pueden adquirir en la plataforma Smarticket.

Yessenia Ramírez, directora nacional del concurso, aseguró que preparan un evento especial para esta edición.

Dijo que será una Gala Dorada, “un evento único en el mundo de los certámenes de belleza que hará historia en Costa Rica”.

Mahyla Roth dejará de ser miss Universe Costa Rica el próximo 5 de junio. (Mahyla Roth /Mahyla Roth)

Invitados internacionales de lujo

La organización confirmó la presencia de figuras internacionales, entre ellas la Miss Universo Chile 2024, Emilia Dides, quien ofrecerá un show “con su impresionante voz”.

Además, estará el reconocido experto en concursos de belleza Osmel Sousa, quien ya había participado en la edición anterior.

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“Estamos comprometidos para ofrecer un evento con prestigio internacional y ¡OPA! reafirma su compromiso con la audiencia y seguidores para que puedan disfrutar de una gala y una noche inolvidable”, precisó Ramírez.

La ganadora irá a Miss Universo 2026

La aspirante que se corone representará a Costa Rica en el Miss Universo 2026, que se realizará en Puerto Rico.