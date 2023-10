Esto dice Carlos Rodríguez sobre pensión alimentaria a Elena Correa

Carlos Rodríguez dice que quiere llegar a acuerdos con Elena Correa para pasar Navidad en paz.

En exclusiva, la abogada de Elena Correa, Emilia Williams, confirmó a La Teja este viernes que la conciliación por la pensión alimentaria a la que había llegado la exmiss Costa Rica con Carlos Rodríguez hace un mes no prosperó.

LEA MÁS: Abogada de Elena Correa le responde a Carlos Rodríguez y revela nueva discordia por pensión alimentaria

La abogada contó a este medio que el acuerdo tenía como plazo para ejecutarse este viernes 27 de octubre; sin embargo, tal cosa no sucedió debido a que tras la conciliación, los abogados de don Carlos presentaron nuevas gestiones.

“No le puedo dar mucho detalle, pero hay recursos y situaciones que se están tratando de revertir de lo que ocurrió. Todavía no hemos podido ejecutar la conciliación, por diversas gestiones que ha interpuesto la representación de don Carlos”, contó Williams a este medio.

La Teja contactó al exdueño de La Guácima para obtener una reacción de él ante lo dicho por la abogada de Correa, y el empresario, con mucha educación, dijo que ni él ni sus abogados se iban a referir al respecto.

LEA MÁS: Después de varios meses, Carlos Rodríguez rompe el silencio y habla con La Teja de Elena Correa

“Con todo el respeto, prefiero no referirme a ese tema porque, primero, no es algo que quiero que se ande ventilando públicamente; segundo, no es el momento para opinar al respecto porque eso está en estos momentos en un ‘stand by’ y entonces no queremos referirnos al tema, porque sino vamos a seguir con el tema de que yo digo, ella dice y al final lo que hace esto es que las personas tengan diferentes opiniones y a la gente no le importa al final lo que pase o no pase. Prefiero no referirme más al tema ese”, manifestó don Carlos vía telefónica.

Elena Correa y Carlos Rodríguez se casaron en agosto del 2019. Aún no se divorcian.

Rodríguez y Correa habían conciliado por la pensión alimentaria de la exreina de belleza el 27 de setiembre pasado, lo que hacía creer que ya, al menos en ese tema, los todavía esposos habían fumado la pipa de la paz, lo que no sucedió.

LEA MÁS: Ya se sabe el monto de pensión que Carlos Rodríguez le pagará a Elena Correa

Otras situaciones que mantienen a la expareja en los juzgados son por la demanda de divorcio y por la de violencia doméstica que ambos interpusieron.