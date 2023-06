Esto dice Édgar Murillo de trabajar con Tavo Gamboa en Spelling Bee

Édgar Murillo vivió un regreso a la televisión bastante especial, ya que no solo le tocó ser el presentador del nuevo programa de canal 7 Spelling Bee, sino que la producción le permitió trabajar junto a alguien con quien nunca había estado en tele.

El exintegrante de La Media Docena confesó a La Teja a inicios de semana que está feliz de compartir cámaras con el también comediante Gustavo “Tavo” Gamboa,

Aunque ambos tienen funciones muy distintas dentro del programa, porque Édgar está con los niños participantes y Tavo está con los papás de los menores, ambos fueron elegidos por Teletica Formatos como presentadores y Murillo está bastante contento con el dúo dinámico en que se están convirtiendo.

“Uno pensaría que se tiene química cómica con cualquier persona, pero no, es igual que en la música, no cualquier par de cantantes van a sonar bien en un dúo, pero con Tavo he hecho una química muy bonita al punto que yo le tiro algo y él lo remata o al revés”, contó Murillo a La Teja.

Ni Tavo ni Édgar habían trabajado juntos en algún proyecto televisivo, aunque sí se conocían. “Con Tavo no había trabajado antes. Nos conocíamos, lo había contratado antes para unos shows (Édgar tiene una productora de eventos), pero no había interactuado tanto con él. Me he visto más veces con Vicky en la radio que con Tavo”, comentó Murillo.

Vicky es Victoria Fuentes, la locutora radial y exparticipante de Dancing with the Stars, quien es la esposita de Tavo.

Como dicen, Dios los hizo y canal 7 los juntó y por lo que vimos, todo apunta que este dúo se las trae. ¿Será que los vemos en algún otro proyecto juntos, en radio o en televisión?