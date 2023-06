Édgar Murillo revela todo lo que sintió en ‘Spelling Bee’, ¿quiso llorar?

Édgar Murillo asegura que Spelling Bee lo ha retado bastante como presentador de televisión. (Cortesía Teletica Formatos)

Nadie lo vio venir, pero Spelling Bee, el programa que Teletica estrenó este domingo 4 de junio, significó una montaña rusa de emociones para todos.

Múltiples son los comentarios que inundaron las redes sociales desde diferentes frentes, que manifiestan haber experimentado algún sentimiento con la nueva producción de canal 7, que tiene a niños como protagonistas.

Precisamente esa es la diferencia entre esta y cualquier otra producción que Teletica Formatos haya puesto al aire en los últimos años. Ese detalle ayudó a que, desde la primera transmisión, el público se encariñara con los participantes del programa de deletreo.

Como rostro de Spelling Bee está el carismático comediante Édgar Murillo, quien le puso un alto a su retiro de la televisión, anunciado en el 2021, para asumir como presentador de este proyecto.

El exintegrante de La Media Docena contó que el nuevo bretecito no le ha sido tan fácil puesto que nunca había trabajado con tantísimos niños y también porque a él le pasó lo mismo que a la gente en casa: se encariñó con los participantes.

Aunque ha sido desafiante, Édgar dice que no se cambia por nadie por esta oportunidad y sí, reconoció que como muchos en casa, a él también se le hicieron varios nudos en la garganta durante el primer programa, que descalificó de la competencia a 26 participantes.

Un día después de que Spelling Bee sacudiera la televisión nacional, Édgar se confesó con La Teja.

Édgar Murillo se retiró de la televisión en 2021 y desde entonces se ha dedicado a la producción de eventos, a trabajar en redes sociales con dos importantes marcas y a sus dos restaurantes Muelle 21. (Cortesía Teletica Formatos.)

- ¿Qué significa este proyecto para usted?

Hay dos respuestas a eso. Profesionalmente una contentera por volver a la televisión que es algo que siempre me llena y me realiza mucho, especialmente trabajar con este equipazo que es Teletica. Y, personalmente, este proyecto sí tiene una dimensión muy especial por toda la parte de los niños. En realidad significa mucho poder ser parte de esta aventura que están viviendo cada uno de estos 52 niños.

- ¿Cuán desafiante ha sido Spelling Bee?

Muchísimo. Realmente he trabajado con niños antes en algunas grabaciones de La Media Docena, pero ya tener un grupo tan grande en grabaciones, que no son de pocas horas, porque son largas, es algo que no había hecho antes. Entonces han sido las dos cosas: un reto muy grande, pero una satisfacción muy grande también porque todos los niños que hemos conocido y con los que hemos podido compartir en el programa, tienen unas personalidades lindísimas, únicas, mágicas y lo hemos disfrutado muchísimo.

Un total de 26 niños fueron eliminados en el primer programa de Spelling Bee, otros 26 niños están en competencia. (Cortesía Teletica Formatos.)

- ¿En qué le ha retado?

Para empezar, no es lo mismo estar entre adultos que entre niños; incluso, cuando uno está, por ejemplo, en una fiesta en la casa o en algún lugar donde hay solo adultos, uno no se cuida tanto de tantísimas cosas. Entonces estar alrededor de un ambiente de niños hace que uno pase en estado de alerta y por otro lado también sabemos que es una grabación cansada, entonces todos los del equipo tratamos de que los niños estén en un ambiente bonito, agradable, que haya risas, que haya diversión, que pasen cómodos, que si están cansados descansen, que si quieren ir al baño que vayan al baño, que si quieren comer algo ahí Teletica siempre tiene cosas para ellos.

“La vida es así, al final a todos nos pasa que no podemos estar en cosas que queremos estar, que de repente tuvimos una equivocación y tuvimos una consecuencia y esa es la vida. Ser parte de esta aventura, experiencia y elección de vida para cada uno de ellos es algo muy bonito, triste, pero es algo muy bonito”. — Édgar Murillo, presentador de Spelling Bee.

- ¿Pensó que el programa fuera tan emotivo y tan emocional?

A la hora de prepararnos para el formato, la producción nos envía los programas de los otros países para poder verlos, estudiarlos, conocer el formato y, en mi caso, lo primero que pensé cuando vi el primer programa de Inglaterra fue: ‘¡Ayayay! Va a estar difícil cuando se tengan que ir, esa va a ser la parte más difícil de todas, cuando se tenga que ir cada uno’. Entonces sí estaba anticipando que iba a ser emocional, pero como dicen, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Ya estando en frente y viendo esos ojitos y esas caritas tristes uno se pone emocional, pero la idea es que sea una despedida bonita porque al final tampoco la idea es que haya tristeza. Es un paso y una aventura que ellos están viviendo.

- ¿Cómo contuvo las lágrimas frente a las reacciones de algunos de ellos?

Teletica tuvo el gran tino, tacto y profesionalismo de poner a dos sicólogas detrás de todos nosotros: de los niños, de los padres, de los presentadores, de la pronunciadora, del equipo de producción… para orientarnos no solo en el proceso de cómo conducirnos, de cómo llevar el estrés, sino sobre todo para cuidar a los niños, también para lidiar con esos momentos tristes. Te cuento que sí, en esa parte (las eliminaciones), como dicen popularmente, se le quiere quebrar el ayote, por dentro uno sí quiere echar la lagrimilla.

- ¿Hubo alguna eliminación del domingo que, particularmente, le doliera más?

No podría decir que alguna fue más dura que las otras porque uno quisiera quedarse con todos en el programa. Sí te digo que particularmente Mónica (Ureña), la primera que salió, fue probablemente el golpe más duro porque fue el primero, el más sorpresivo. Esa fue particular, pero todas todas fueron con el mismo sentimiento de que qué lástima no poder quedarse con todos en el formato, pero así son las reglas.