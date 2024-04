Esto dice Marianela Valverde a un año de la noticia que la devastó como nunca antes

Marianela Valverde es conocida por su faceta como modelo y presentadora de televisión.

Este jueves 11 de abril se cumplió el primer año de una de las noticias más devastadoras que Marianela Valverde ha recibido.

La modelo y expresentadora de televisión recordó que esa fecha, en el 2023, fue cuando el bebito que esperaban decidió irse al cielo, uno de los momentos más desgarradores de su vida.

LEA MÁS: Marianela Valverde pasa por otro trago amargo con su salud que retrasa su proceso de fertilización

Al respecto, la guapísima Nela habló en sus redes sociales, reconociendo el trago amargo que significó aquella prueba que todavía en la actualidad le produce dolor a ella y a su esposo, el empresario colombiano Juan David Cardona.

“Hoy (jueves) es un día dulce-amargo porque, primero que todo, se cumple un año desde que nuestro angelito decidió irse al cielo. Ya hace un año de esta experiencia tan dura y aunque el tiempo todo lo cura y sana, la cicatriz queda permanente y el dolor intacto”, mencionó Nela en varios videos que compartió en las historias de Instagram.

Valverde explicó que, a la vez, el triste recuerdo es dulce, porque ese día se dio cuenta del montón de personas que tiene al lado de ella, que la quieren y que son su apoyo desinteresado.

Marianela Valverde y su esposo Juan David Cardona luchan por ser papás. (Instagram)

LEA MÁS: A modelo Marianela Valverde le dieron una nueva estocada al corazón con esta triste noticia

“Me di cuenta de las cosas y las personas maravillosas que tengo, como mi grupo de apoyo, que me acompaña en todos los momentos de toda mi vida”, continuó la expresentadora del exitoso programa de Repretel, Combate.

Pero no fue el único aniversario que recordó la guapa este 11 de abril del 2024. El jueves también se cumplieron tres años desde que su esposo se accidentó gravemente y que obligó a su hospitalización por dos semanas.

“El 11 de abril es un día muy particular y aunque no somos personas escépticas tampoco es que no dejamos de creer, entonces es un día que uno anda con esa incertidumbre de las vibras y eso”, continuó la simpática modelo.

En esa fecha del 2024, dichosamente ni a Nela ni a nadie de los suyos les sucedió nada extraño, pero sí hubo cosas particulares que la hacen ver ese día con algo de cuidado.

Marianela Valverde habla del duro 11 de abril que tuvo

LEA MÁS: Marianela Valverde rompe en llanto tras recibir una noticia que le despedazó el alma

Contó que, por ejemplo, el jueves se le complicó llegar al gimnasio, algo que ella tomó como un mensaje y mejor se fue para la casa. También aseguró que canceló un montón de compromisos para asistir a un evento de un amigo por la noche de ese día, pero que se equivocó de fecha porque era el 25 y no el 11 de abril.