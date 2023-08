Marianela Valverde rompe en llanto tras recibir una noticia que le despedazó el alma

Marianela Valverde y su esposo Juan David celebraron el 12 de julio cuatro años de casados.

Marianela Valverde mostró su lado más vulnerable este sábado por la tarde al romper en llanto por una noticia que recibió y que le dejó el alma destrozada, según dijo ella misma.

Nela, quien fue presentadora de Repretel por muchos años y apareció en la revista Playboy, compartió desgarradores mensajes y videos en Instagram al comunicar que ella y su esposo no lograron ser papás en el más reciente proceso de fecundación in vitro que estaban realizando.

Valverde tiene cuatro años de casada con Juan David Carmona, y durante el último año y medio han intentado quedar embarazados, pero como la pareja tiene problemas de infertilidad han tenido que buscar métodos alternos, que hasta ahora no han resultado favorecedores.

En Threads, Marianela Valverde informó la penosa situación. (Instagram)

Con el corazón destrozado Nela grabó un video que compartió en una historia en Instagram donde conmovió al reventar en llanto por la noticia.

“Como dijo Karol G, hoy estoy down, estoy muy down y aunque sé que mañana será bonito, no será un mañana muy cercano”, dijo Nela en el video en medio de muchas lágrimas.

“Y aunque duela en el alma y no tenga fuerzas de luchar, yo sé que me voy a levantar y seguiremos peleando por nuestro sueño”, dijo en otra historia.

En la red social Threads, Nela especificó la razón de su gran tristeza.

“Negativo. Una vez más la vida nos dice: aún no es el momento. No les voy a mentir, ver ese negativo en la prueba de embarazo me despedazó el alma. Todas mis ilusiones al suelo y aunque sienta que ya no hay fuerzas y que el dolor reina, aún sigue la esperanza”, informó Valverde.

No fue el único golpe bajo que recibió la guapa modelo, de 40 años de edad.

La desgarradora noticia que recibió Marianela Valverde

“Ya no tenemos gametos congelados, tampoco tenemos óvulos congelados, así que si decidimos intentarlo de nuevo será desde cero, tal vez solo con más experiencia, pero sí será empezar desde el inicio”, terminó en su mensaje.

Muchos amigos le han enviado muestras de cariño a Nela, entre esas unas lindísimas flores rojas que ella agradeció en medio del gran dolor que tiene.

Marianela Valverde mostró su lado más vulnerable este sábado. (Instagram)

Desde La Teja le enviamos a Marianela y a su esposo deseo de paz y esperanza, y que Dios, en su inmenso amor, les conceda la bendición por la que ellos tanto han luchado: la de ser papitos.

