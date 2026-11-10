Esto dice Norval Calvo tras reclamo de Gloria Navas por afirmaciones sobre ella en Pelando el ojo

El periodista y director de Pelando el ojo, Norval Calvo, se refirió este lunes a la solicitud que le hizo la exdiputada Gloria Navas, quien reclamó por lo que dijeron sobre ella la semana pasada durante la participación del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar.

Para Navas, las insinuaciones que se hicieron en el programa relacionadas con privar de libertad a ella y otras figuras de la política en el CACCO, estuvieron lejos de la sátira, y en su caso, consideró, que lesionaron su dignidad y respeto.

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Norval Calvo junto al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, en la reciente participación del funcionario en Pelando el ojo. (Instagram/Instagram)

“Fui yo la persona mencionada”

La también abogada afirmó que Calvo dejó de lado el tema humorístico al insinuar junto al ministro el tema de la privación de la libertad de una persona por su participación política.

“La alusión fue concretamente a su encarcelamiento en el CACCO, módulo de Alta Contención ubicado en La Reforma. Fui yo la persona mencionada, pero pudo haber sido cualquier otra”, comentó Navas en un Derecho de respuesta que envió a Pelando el ojo.

Tras esas afirmaciones, La Teja solicitó a Calvo una reacción; sin embargo, el empresario prefirió no entrar en discordias y solo afirmó que doña Gloria echó mano de un derecho que tiene toda persona.

Gloria Navas pidió derecho de respuesta a Norval. (Mayela López)

Esto dijo Norval Calvo

“Estoy cumpliendo con el derecho que le asiste a doña Gloria Navas de dar su opinión sobre las manifestaciones que dio el ministro de Justicia en el programa”, se limitó a decir Calvo.

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En su Derecho de respuesta, doña Gloria aseguró que lo dicho por el ministro y su posterior publicación en las redes sociales del programa afectaron seriamente a ella y a su entorno familiar.