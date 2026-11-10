Gloria Navas reclama a Norval Calvo y Pelando el ojo por lo que dijeron de ella en entrevista con ministro de Justicia

La exdiputada y abogada Gloria Navas Montero reclamó a Norval Calvo y al programa Pelando el ojo por las afirmaciones que se hicieron sobre ella hace unos días, durante la participación en el espacio humorístico del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, en el espacio humorístico.

El jerarca de Justicia participó en el programa de imitaciones de radio Monumental el martes 3 de noviembre; sin embargo, hubo comentarios referentes a Navas que, a su criterio, lesionaron su dignidad y su derecho al respeto.

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Gloria Navas fue diputada de la República en el pasado cuatrenio. (Albert Marín/Entrevista a Gloria Navas para Revista Dominical.)

“Una alusión personal que lesiona mi dignidad”

Así lo manifestó ella misma este lunes a través de un derecho de respuesta que envió a Calvo, director de Pelando el ojo. En su descargo, destacó que valora la sátira y los cuestionamientos en una sociedad democrática, pero lamentó los excesos cometidos durante la transmisión.

“Lo ocurrido en la emisión del pasado 3 de noviembre amerita una reflexión distinta, por cuanto el tono dejó de ser humorístico para convertirse en una alusión personal que lesiona mi dignidad y que, con todo el respeto, no puedo dejar pasar”, dijo Navas.

La política consideró que, desde un principio, Norval “no partió de un tema humorístico”, sino que introdujo al invitado con una “insinuación sobre la privación de la libertad de una persona por su participación política”.

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“La alusión fue concretamente a su encarcelamiento en el CACCO, módulo de alta contención ubicado en La Reforma. Fui yo la persona mencionada, pero pudo haber sido cualquier otra.

“Durante la conversación, su compañera Katherine (González) replicó: ‘Y le cortamos el pelo’. Lejos de marcar un límite, el diálogo continuó y se mencionó a otras personas que por su participación política también podrían ser privadas de su libertad, hasta llegar a la expresión ‘Llenemos el CACCO’. No se trató, por tanto, de un comentario aislado, sino de una dinámica en la que se normalizó sugerir que determinadas personas deberían ser encarceladas por sus ideas o por su actuar político”, expresó Navas.

Norval Calvo, director de Pelando el ojo, junto al ministro de Justicia Gabriel Aguilar. (Instagram/Instagram)

Gloria Navas dice que comentarios la afectaron a ella y su familia

Lamentó además que ese segmento de la conversación se compartiera en redes sociales, motivando a opiniones pasadas de tono por parte de la gente que, dijo, tuvieron “una afectación seria en mi persona y en mi entorno familiar”.

“Detrás de las figuras públicas hay personas, familias y trayectorias profesionales. En mi caso, además de mis hijas, nietos y demás familiares, soy una ciudadana que durante años ejerció la abogacía y que posteriormente decidió asumir una responsabilidad política. Esa decisión implica exponerse al escrutinio público, y lo acepto con naturalidad; pero no significa haber renunciado al respeto, ni aceptar que se trivialicen insinuaciones sobre la privación de libertad de las personas”, refirió la excongresista.

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Doña Gloria volvió a recalcar que una cosa es la sátira, algo que ella respeta y defiende, pero a su criterio en este caso se usó para “normalizar señalamientos que por su naturaleza, merecen ser tratados con responsabilidad”.

Gloria Navas envió este Derecho de respuesta a Norval Calvo. (Instagram/Instagram)

“Lamento que lo dicho se diera en mi ausencia, sin oportunidad de expresar mi posición, y por ello agradezco que estas líneas se difundan en el mismo espacio, con la confianza de que serán recibidas en el espíritu de respeto con que las escribo”, afirmó.