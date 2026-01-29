Esto dice Tigo Sports sobre la salida del aire de Fútbol x dentro, programa de Kristian Mora

Kristian Mora dejará de transmitir su programa Fútbol x dentro por Tigo Sports este 30 de enero. (redes/Instagram)

El programa deportivo Fútbol X Dentro (FXD), conducido por el narrador y periodista Kristian Mora, saldrá del aire este viernes 30 de enero en Tigo Sports, por decisión de la misma televisora.

La compañía explicó a La Teja, a través de su encargada de prensa, que la decisión responde a un replanteamiento de su oferta de contenidos, con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tigo Sports cuenta con los derechos exclusivos de transmisión en Costa Rica de los 104 partidos de este evento mundial, según anunciaron el año pasado.

“Tigo Sports busca dar el mejor contenido a su audiencia, enfocado en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indicó la empresa en su respuesta oficial.

Nuevos programas

En ese contexto, el canal se prepara para ofrecer una cobertura integral del Mundial, que incluirá producciones especiales, análisis en profundidad y programas exclusivos, diseñados para acompañar a la audiencia antes, durante y después del torneo.

La empresa no reveló si Kristian Mora formará parte de estos programas a futuro.

Kristian Mora tenía ocho años de tener su programa Fútbol x dentro en Tigo Sports. (redes/Instagram)

La salida de FXD marca el cierre de una etapa de ocho años en este canal, periodo en el que el programa se consolidó como un espacio de análisis y opinión del fútbol nacional, tras haber formado parte también de la programación de Teletica.

El martes, el propio Mora confirmó al aire que la decisión del cierre de su programa provenía de la empresa y evitó referirse a los motivos, señalando que correspondía a la televisora brindar esa información. Además, adelantó que 2026 será un año de cambios para el canal, con posibles anuncios sobre su rumbo en los próximos meses.