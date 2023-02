Esto dice Viviana Calderón sobre regresar a televisión

Viviana Calderón ahora está haciendo cine pero no se olvida de la tele. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Desde que salió del programa Divas de Multimedios, en el 2021, la presentadora Viviana Calderón no se ha vuelto a mostrar en un lugar que fue como una segunda casa para ella, la televisión.

En cambio, ha enfocado su mirada a las redes sociales, al cine y hasta en los videos musicales donde ha sido invitada para adornar esas grabaciones con su carisma y belleza.

Si bien está muy tranquila como está, Vivi no descarta un regreso, aunque ahora esté disfrutando mucho el tiempo que tiene con su familia y los demás proyectos, por ejemplo, el estreno en abril de la nueva película Hermosa Justicia, en la cual es protagonista, junto con Johanna Solano.

“La televisión siempre es apasionante y es una adicción, pero vieras desde que tomé la decisión de tomarme un tiempo, tenía mis miedos porque he hecho esto por tanto tiempo, no sabía si la decisión era la correcta, pero gracias a Dios tengo mis trabajos paralelos y eso me ha ayudado a experimentar y vivir otras cosas y a aprovechar y disfrutar más de mis cosas, de mi hija, de mi pareja y del resto de mi familia, entonces una por otra, creo que al final todo es un equilibrio, no se le puede dar mucho al trabajo.

“Estoy todavía muy activa, ahora se me ha dado la oportunidad de actuar ya sea en películas o videos musicales, también ahora con las redes sociales uno pasa creando, inventando, haciendo feo y lindo, entonces se hace de todo y se presta para mostrar lo que soy, que bien que mal, es una cercanía al público que me sigue de años, porque ya son 23 metida en esto”, comentó.

Vivi inició en la tele en Repretel, cuando le dieron oportunidad en un espacio de cortos comerciales llamado Me lo dijo Adela, luego hizo una serie llamada Los Popof, después pasó a A todo dar, al tiempo se fue para el 7 donde estuvo en un montón de programas como 7 Estrellas, El Chinamo y Buen Día para después unirse a Mutimedios en el espacio Divas, la cual fue su última experiencia en la pantalla.

Además, esta será su segunda aparición en cine luego de que en el 2018 debutó en la cinta “A un paso de mí”, que fue donde se enamoró de su actual pareja Pablo Rodríguez.