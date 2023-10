Esto dijo Armando Alonso de la salida de su hija de Nace una estrella

Amanda Alonso no pudo evitar llorar al escuchar que tenía que abandonar la competencia. (Lilly Arce Robles.)

A la pequeña Amanda Alonso se le vio bastante afectada cuando anunciaron que ella era la que debía abandonar la competencia en Nace una estrella.

La niña de 12 años es la hija mayor del exfutbolista Armando Alonso y de la exmodelo y chica Reef, Sherry Rodríguez, quienes estuvieron con ella acompañándola en la gala.

Al terminar el programa, el exjugador de Saprissa y de La Liga dijo estar tranquilo con la decisión de los jueces porque está seguro que el sueño de su hija no lo definen ellos ni los votos.

“Siempre le he dicho a Amanda que esto es cuestión de gustos, es un reality, hay jueces y, aunque suene feo, el futuro de Amanda no lo deciden cuatro personas, lo define ella sola. Esto es el inicio de algo. Siempre le dije: ‘si esto se acaba no pasa nada, siempre habrá un lunes, siempre va a amanecer’. Ella hoy está muy emotiva pero ya tiene más que claro que esto podía llegar a pasar de primero, de segunda o cualquier momento”, mencionó el “Caya”.

Armando y toda su familia llegaron siempre bien identificados a apoyar a Amanda. (Lilly Arce Robles.)

Su esposa por su lado mencionó que Amanda es muy sentimental y que si se le vio muy afectada con la eliminación es por eso y no porque no estuviera preparada para enfrentar una decisión así.

Además, aseguró que esta competencia más bien los unió aún más como familia y que entre todos han orado mucho por ella para que enfrentara cada prueba con mucha valentía.

“Ella es muy sensible en todo, ya sea en un momento triste o feliz, entonces ya sabemos que es así y que iba a llorar, que es algo normal. Nosotros siempre la vamos a impulsar a que ella crezca y nosotros estamos superagradecidos que se haya abierto esta puerta porque sea como sea ha sido un impulso para nosotros decir: ‘la vamos a meter en clases de canto’, ‘vamos a motivarla a que toque un instrumento’, siempre tratamos de ver todo de una manera positiva”, dijo la mamá.

En la quinta gala de Nace una estrella cada uno de los participantes eligió la canción que cantó. (Lilly Arce Robles.)

Gala inolvidable

Aunque los papás de Amanda nunca faltaron a una sola gala la presentación de este domingo de ella será la que jamás olvidarán y mucho menos el exatacante.

Como era dedicada al año memorable, ella eligió el año 2016 como su favorito porque fue cuando su papá decidió retirarse el fútbol para estar más tiempo con su familia.

Ella le dedicó el tema “Héroe”, de Mariah Carey, y su historia conmovió a muchos al saber que muchas veces se sintió triste cuando su papá no podía estar con ella porque cumplir con algún entrenamiento o partido.

“Yo me voy feliz porque como familia siempre hemos tratado de inculcarle a nuestros hijos mayores valores y bueno, hoy me tocó a mí que me dedicara esa canción y me pone muy contento, eso significa que hemos calado hondo en la vida de ella a pesar de la edad que tiene”, mencionó el exjugador.

Los hermanitos de Amanda también habían audicionado para el programa, pero solo ella clasificó.

El “Caya” además nos contó que la presentación de su hija fue toda una sorpresa porque no lo dejaron ir esta semana a ningún ensayo y que el mensaje no era solo para él sino para todos los padres que salen día a día trabajar para sacar adelante a sus hijos.

“Al final es la vida de todos los padres que trabajan y como futbolista fue uno de los motivos por los que me retiré, porque el tiempo con mis hijos es muy valioso y no los tenía siempre. Una vez me tocó irme con Armandito con tres días de nacido, entonces eso fue lo que me hizo decir un día: ‘ya no puedo más’”, reconoció.

Muy agradecida

Amanda por su parte dijo irse de la competencia muy agradecida por todo lo aprendido y que atesorará los muchos momentos bonitos que vivió junto a sus compañeros.

La jovencita de 12 años aseguró que seguirá adelante con su sueño de ser cantante y que aunque le duele no seguir en la competencia está tranquila porque sabe que cuenta con el apoyo de su familia para seguir adelante con sus objetivos.

“Me voy tranquila, alguno se tenía que ir. Lo que duele es separarme de mis amigos, pero a todos los voy a seguir apoyando”, dijo.