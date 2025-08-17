Farándula

Esto era lo que hacía José Ricardo Carballo antes de unirse a Pelando el Ojo

José Ricardo Carballo falleció en un violento accidente de tránsito

Por Fabiola Montoya Salas
José Ricardo Carballo
José Ricardo Carballo falleció a causa de un accidente de tránsito. Cortesía para LT (José Ricardo Carballo/José Ricardo Carballo)

Antes de formar parte del popular elenco de Pelando el Ojo, José Ricardo Carballo descubrió su talento para las imitaciones gracias a la inspiración de varios programas.

En una entrevista con La Teja, el querido imitador, quien falleció este sábado a causa de un violento accidente de tránsito, le había confesado a este medio que se dio cuenta tarde de su talento: imitar.

Accidente en que murió humorista de Pelando el ojo, José Ricardo Carballo. (Cortesía/Accidente en que murió humorista de Pelando el ojo, José Ricardo Carballo.)

“No soy la típica historia de que de niño tenía esta habilidad. Me di cuenta de que tenía ese talento hace 15 años cuando escuchaba Pelando el Ojo con Norval (Calvo) y Froylán (Bolaños) y en la casa intentaba imitar los personajes que ellos hacían, y me salían, y de pronto ya tenía 10 personajes que podía imitar y ahí me dije que alguna facilidad para hacer imitaciones tenía”, comentó en su momento.

José Ricardo Carballo era parte de pelando el Ojo. Cortesía para LT (José Ricardo Carballo/José Ricardo Carballo)

Aunque Carballo llegó al programa hace poco más de dos años como imitador oficial, expresó que en el 2016 dio un paso adelante donde abrió su canal de YouTube.

“Empecé a subir videos de imitaciones y parodias”, lugar donde también se ganó el corazón del público.

El imitador tenía 42 años, era escritor y periodista, y de hecho, tenía cuatro libros publicados.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

