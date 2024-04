Esto es lo que recuerda el cantante Iván Bolaños antes de su terrible accidente de tránsito

Iván Bolaños dice estar vivo de milagro por la gracia de Dios y porque llevaba puesto el cinturón de seguridad cuando se volcó en su vehículo y pegó contra un poste del tendido público la madrugada del lunes 1 de abril.

El accidente ocurrió pasadas la 1 a.m. por la rotonda de Guadalupe cuando regresaba de dar una presentación en Santo Domingo de Heredia.

El cantante, mejor conocido como “El duende”, fue llevado al hospital Calderón Guardia de emergencia tras quedar prensado entre las latas retorcidas de su carrito.

Iván nos contó este jueves que aún se siente muy adolorido y que le cuesta caminar por los golpes que recibió, pero que no deja de darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida.

Cantante Iván Bolaños sufrió un accidente la madrugada del lunes 1 de abril de 2024.

“Ya estoy un poco mejor, adolorido, pero mejor. Me duele hasta el pelo, pero nada más gracias a Dios. Me duele todo el cuerpo y solo tengo una cortadura en la ceja derecha, pero eso no es nada”, mencionó desde su casa.

El también barrendero de la Municipalidad de Goicoechea contó que lo incapacitaron por 15 días y que su esposa, la también cantante Milena Rojas, lo está chineando más de la cuenta para que pronto puede levantarse de la cama.

Ya encontró el carro

El “Duende” confesó que no recuerda muy bien qué fue lo que le pasó solo que sintió que su carro derrapó y que no pudo controlarlo.

Además, aclaró que no venía con exceso de velocidad y que por suerte tenía el cinturón puesto sino otro hubiera sido el cuento.

“Venía de un chivo y me derrapó el carro ahí por el Walmart y no pude controlarlo y pegué contra el poste, no pude enderezar la dirección, me derrapó el carro. Yo venía normal. No me acuerdo de nada hasta que salí del hospital, no me acuerdo de nada”, dijo.

Iván contó que está incapacitado por 15 días y que la otra semana le toca ir al hospital para hacerse un chequeo.

El intérprete de temas como “Me has echado al olvido” y considerado como el mejor cantante de salsa del país, dice que siempre está agarrado de la mano de Dios y que considera que el haber quedado vivo es una oportunidad para seguir haciendo las cosas bien.

“Tengo unas citas la próxima semana en el hospital del Trauma, pero ya”, agregó.

En cuanto a su carro ya lograron ubicar el predio donde lo dejó la Policía de Tránsito, pero dice no tener el dinero para sacarlo y que ahorita está más concentrado en recuperarse bien para volver a la Muni, así como a los escenarios.