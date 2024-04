Cantante nacional sufrió aparatoso accidente y está vivo de milagro

Iván Bolaños recién se casó con la también cantante Milena Rojas. Cortesía

Un verdadero milagro vivió el cantante Iván Bolaños luego de sobrevivir a un aparatoso accidente que sufrió la madrugada de este lunes 1 de abril en el sector de Guadalupe, en San José.

El exintegrante de agrupaciones como Los Brillanticos y La Solución perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un poste del tendido eléctrico. El impacto fue tan fuerte que a su carro le dieron pérdida total.

Su esposa Milena Rojas contó a La Teja que el ahora vocalista venía de dar una presentación en el sector de Santo Domingo de Heredia y que él no recuerda qué fue lo que pasó en ese momento.

Iván Bolaños es conocido como "El duende" y trabaja además en la Municipalidad de Goicoechea.

El intérprete de canciones como “Me has echado al olvido” quedó prensado entre la estructura del carro y debió ser rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos. Una vez liberado fue llevado al hospital Calderón Guardia con algunos golpes y una cortada en la cabeza.

“Iván se encuentra bien, ya él está aquí en la casa. Fue que derrapó el carro en la rotonda del Walmart en Guadalupe, se volcó y pegó contra un poste. El carro si tiene pérdida total. Él quedó prensado y tuvieron que llegar los bomberos a sacarlo con equipo hidráulico, es realmente un milagro del cielo porque ellos pensaban que iban a sacar un cuerpo”, contó Milena Rojas, la también cantante del grupo Tekila Band.

Fue precisamente el director de su agrupación, quien la llamó en la madrugada para darle la noticia de que su esposo fue llevado al hospital.

LEA MÁS: ¡Se casó el Duende! El salsero Iván Bolaños cumplió su promesa de amor

No le pasó casi nada

Pasada las 7 a.m., le dieron la salida al cantante, mejor conocido como “el Duende”, quien ahora se recupera de los golpes en su casa, ubicada en Guadalupe.

Según contó su esposa, solo le hicieron unas puntadas en una de sus cejas y el TAC, así como las placas que le hicieron y que no revelaron daños mayores.

“No tiene nada, no saben ni cómo. Solo un milagro de Dios. Venía solo de un evento, camino a la casa y dice que no se acuerda ni qué pasó, que lo que se acuerda es cuando lo estaban sacando. No sabe ni cómo derrapó el carro, ni por qué, ni nada”, recalcó Milena.

Los Brillanticos fue una de las agrupaciones nacionales más pegadas en la época de los noventas.

Ahora lo que intentan saber es hacia dónde se llevaron el carro y otras pertenencias del cantante, pues su pareja dice que ella se fue directo para el hospital a ver cómo estaba y que cuando fue al lugar del accidente ya no había nada.

“El carro es lo que menos importa ahorita, más bien es un milagro de Dios que él esté bien, que no se haya quebrado ni nada, porque dicen que fue superaparatoso. Si está todo adolorido porque está muy golpeado, pero sin fracturas ni nada, solo las puntadas que le pegaron en la ceja, pero en realidad eso no es nada”, dijo.

Iván presume que se pudo haber quedado dormido, según le dijo a su esposa, porque no recuerda qué fue lo que pasó previo al accidente.