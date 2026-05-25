Esto hizo Fernán Faerron mientras se define su futuro tras rumores de su llegada a Alajuelense

Fernán Faerron aún no ha definido con cuál equipo jugará el próximo torneo. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Mientras se define cuál será su futuro en el fútbol nacional, el defensor Fernán Faerron decidió aprovechar estos días libres de la mejor manera, y qué más que descansando junto con su familia en la playa.

El jugador, quien disputó el torneo anterior con el Club Sport Cartaginés, se encuentra disfrutando de las bellezas en Reserva Conchal, Guanacaste, acompañado de su esposa Laura Ortega y de su pequeño hijo Eli.

Precisamente, este domingo surgió con más fuerza el rumor de un supuesto interés de Liga Deportiva Alajuelense por fichar al defensor. Incluso, trascendió que en las próximas horas habría reuniones entre el representante del futbolista y dirigentes rojinegros para analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo.

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Laura Ortega y Fernán Faerron se fueron de paseo mientras se define su futuro

Mientras tanto, Faerron optó por desconectarse un poco de toda la incertidumbre y enfocarse en compartir tiempo de calidad con los suyos.

Fue Laura Ortega quien contó en TikTok que el paseo salió “de un día para otro”, ya que el zaguero casi nunca tiene vacaciones y querían aprovechar para que el pequeño Eli pudiera jugar en el mar.

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En los videos compartidos por la familia, se les ve disfrutando del sol, la arena y la tranquilidad de la playa, mientras el futuro deportivo del defensor sigue siendo tema de conversación entre los aficionados al fútbol nacional.