Fernán Faerron compartió mensaje de aficionado involucrado en insultos a su esposa e hija

Fernán Faerron tomó una decisión radical para señalar a las personas que acusa de insultar y amenazar a su familia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Fernán Faerron, defensor del Cartaginés, tomó una medida que sorprendió a muchos y que para algunos puede considerarse radical, tras compartir un mensaje de una persona que, según denuncia, habría insultado y amenazado a su esposa Laura Ortega y a su pequeña hija.

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Fernán Faerrón defendió a su esposa, Laura Ortega, por insultos recibidos de unos aficionados. (Archivo/Archivo)

El mensaje privado que Faerron usó como prueba

Faerron publicó un mensaje enviado por un usuario identificado como @emmacamachoo, en el que, aparentemente, ofrecía disculpas a Laura Ortega, aunque con un tono que el jugador interpretó como poco genuino.

“No pretendo entablar conversación con usted ni mucho menos que me conteste, solo quiero ofrecerle una disculpa por si en algún momento se sintió ‘ofendida’ por las cosas que dijimos. De mi parte, arrepentido de los actos, y me pronunciaré sobre eso en un video mañana (hoy) un poco más tranquilo.

“No es por defenderme ni muchísimo menos, pero he ido a sol norte del Estadio Saprissa o sombra en el Morera Soto y créame que me han dicho MUCHÍSIMAS cosas más feas de las que dije hoy, jaja. Igual, de antemano ofrecerle una disculpa a usted y a todos los que se sintieron ofendidos”, indicó el usuario.

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Faerron marcó una parte del mensaje para subrayar lo que considera una admisión.

“Aquí mismo acepta que dijo las cosas, pero con la excusa de un cobarde”, añadió.