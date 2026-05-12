Torneo Nacional

Fernán Faerron compartió mensaje de aficionado involucrado en insultos a su esposa e hija

Fernán Faerron sorprendió al compartir mensaje privado que aficionado le habría enviado a su esposa

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Semifinales partido de vuelta Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026.
Fernán Faerron tomó una decisión radical para señalar a las personas que acusa de insultar y amenazar a su familia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Fernán Faerron, defensor del Cartaginés, tomó una medida que sorprendió a muchos y que para algunos puede considerarse radical, tras compartir un mensaje de una persona que, según denuncia, habría insultado y amenazado a su esposa Laura Ortega y a su pequeña hija.

LEA MÁS: Fernán Faerron expone los insultos que le lanzaron a su hija y hace una petición al Herediano

LEA MÁS: Laura Ortega dejó muy mal parado a aficionado que supuestamente insultó a Fernán Faerron y a su bebita

Fernán Faerrón Laura Ortega
Fernán Faerrón defendió a su esposa, Laura Ortega, por insultos recibidos de unos aficionados. (Archivo/Archivo)

El mensaje privado que Faerron usó como prueba

Faerron publicó un mensaje enviado por un usuario identificado como @emmacamachoo, en el que, aparentemente, ofrecía disculpas a Laura Ortega, aunque con un tono que el jugador interpretó como poco genuino.

“No pretendo entablar conversación con usted ni mucho menos que me conteste, solo quiero ofrecerle una disculpa por si en algún momento se sintió ‘ofendida’ por las cosas que dijimos. De mi parte, arrepentido de los actos, y me pronunciaré sobre eso en un video mañana (hoy) un poco más tranquilo.

“No es por defenderme ni muchísimo menos, pero he ido a sol norte del Estadio Saprissa o sombra en el Morera Soto y créame que me han dicho MUCHÍSIMAS cosas más feas de las que dije hoy, jaja. Igual, de antemano ofrecerle una disculpa a usted y a todos los que se sintieron ofendidos”, indicó el usuario.

LEA MÁS: Herediano tomará estas acciones tras denuncia de insultos y amenazas a Laura Ortega y su hija

Faerron marcó una parte del mensaje para subrayar lo que considera una admisión.

Aquí mismo acepta que dijo las cosas, pero con la excusa de un cobarde”, añadió.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Fernán FaerronHeredianoLaura Ortega
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.