Laura Ortega derramó lágrimas al revelar lo que pasó con la primera casa donde vivió con Fernán Faerron

“La verdad es que ya llevaba mucho de no ponerme a lloriquear aquí, así que hoy tocó ser vulnerable”, confesó Laura Ortega al compartir entre lágrimas una de las decisiones más difíciles que tomó este 2026 junto a su esposo, Fernán Faerron.

En un video publicado en TikTok, la modelo y expresentadora abrió su corazón para hablar de la venta de la primera casa que tuvieron como esposos, ubicada en La Guácima de Alajuela.

Laura Ortega compartió imágenes muy reveladoras de todo lo que vivió tras deshacerse de su primera casa de casada con Fernán Faerron. Fotografía: TikTok. (TikTok/TikTok)

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Laura Ortega con el corazón roto

La noticia sorprendió a muchos, especialmente porque a mediados de febrero Laura y Fernán únicamente habían confirmado que se mudarían más cerca de San José por motivos laborales y que estaban vendiendo todos los muebles de su lujosa vivienda.

Sin embargo, hasta este miércoles la pareja reveló que también decidieron vender la propiedad.

Según explicó Laura Ortega, una de las cosas que más le cuesta en la vida es aprender a soltar, especialmente cuando se trata de un lugar cargado de recuerdos familiares.

“Uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida es aprender a soltar: soltar personas, ideas, sueños y hasta el control de las cosas que no salen como a mí me gustaría”, reconoció al inicio del video.

Laura Ortega habla de lo que pasó con su primera casa de "casada" con Fernán Faerron

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“Aquí viví mis primeras veces como mamá”

La influencer recordó que en esa casa vivió momentos muy especiales junto a su esposo y su hija Elisa, de añito y medio.

“Esta fue nuestra primera casa, aquí viví todo mi embarazo, mis primeros días como mamá, los primeros pasitos de Eli, su primera Navidad, su primer cumpleaños… En fin, aquí soñamos juntos y creamos muchísimos recuerdos como familia”, expresó.

Pero Laura también dejó claro que no todo fue fácil durante el tiempo que vivieron ahí.

Así era el chozón de La Guácima de Alajuela de Fernán Faerron y Laura Ortega. Fotografía: TikTok. (TikTok/TikTok)

Atravesaron momentos muy difíciles

“También vivimos lecciones durísimas, también nos sentimos atados a una deuda grande, también quisimos salir huyendo hasta un punto donde quizás vimos la casa más como una carga, ojalá algún día cercano pueda contarles más profundamente acerca de eso, pero al final nuestra casa siempre fue una bendición”.

La creadora de contenido aseguró que despedirse de su hogar ha sido mucho más duro de lo que imaginaba.

“Y hoy, la casa que fue mi hogar, mi lugar seguro, mi refugio, se convierte en el hogar de otra familia. Y muy sinceramente cómo me ha dolido y cómo me ha costado soltarlo”, dijo entre lágrimas y con la voz entrecortada.

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Laura Ortega se despidió agradecida de su primer hogar

Pese al dolor, Laura Ortega afirmó sentirse profundamente agradecida por todo lo que vivió en esa etapa y les deseó lo mejor a los nuevos dueños de la propiedad.

“Siempre he sentido que cuando uno suelta algo es porque viene algo mejor y no necesariamente hablo de cosas materiales, sino de nuevas oportunidades para crecer, para reconstruirse y para abrir nuevos caminos y a veces para lograr eso se necesita aprender a fluir y soltar”, finalizó.

Laura Ortega compartió algunas imágenes que evidenciaron los lujos y detalles de su antigua casa en La Guácima. Fotografía: TikTok. (TikTok/TikTok)

Con el mensaje, Laura también compartió imágenes y videos de muchos de los momentos felices que vivió junto a su familia en la casa, dejando ver varios rincones de su antiguo y lujoso hogar.

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