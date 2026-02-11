Laura Ortega no puede creer lo que le pasó tras anunciar que vendía todo lo de su casa

La bellísima Laura Ortega todavía no puede creer lo que pasó menos de 18 horas después de anunciar la venta de todos los muebles de su casa, ubicada en La Guácima de Alajuela.

La influencer y modelo, su esposo Fernán Faerron y su hija Elisa, de apenas un añito, dejarán Alajuela para mudarse al este de San José por temas laborales.

Laura Ortega y Fernán Faerron se alistan para vivir una nueva etapa familiar en una nueva casa y otra parte de Costa Rica. Fotografía: Instagram Laura Ortega. (Instagram/Instagram)

Cambio de casa por el fichaje de Fernán Faerron

El movimiento familiar se da luego de que el Club Sport Cartaginés anunciara el fichaje del defensor.

Viajar todos los días desde La Guácima hasta el centro de Cartago no era una opción viable para la pareja, por lo que decidieron iniciar una nueva etapa en otro punto del país.

“Nos vamos a ir a vivir al este. Yo vivo en La Guácima y no me gustaría dejar la casa con muebles mientras no estemos aquí”, afirmó Ortega en un video que compartió el martes por la noche en sus historias de Instagram.

Muebles “premium” a precios de ganga

Laura publicó cada uno de los artículos que tenía a la venta, muchos de ellos considerados muebles “premium” y en excelente estado.

Entre lo que ofrecía había: un sillón de sala en 1.000 dólares (cerca de 500 mil colones), una mesa con gavetas en 700 dólares (350 mil), tres sillas altas de desayunador en 250 dólares (125 mil), un comedor expandible para hasta 10 personas en 1.000 dólares, mesa de centro en 400 dólares (200 mil) y una alfombra en 250 dólares (125 mil), entre otras cosas.

Los precios llamaron tanto la atención que ocurrió lo impensable.

Laura Ortega no puede creer que todo lo de su casa lo vendió en tiempo récord. Fotografía: Instagram Laura Ortega. (Instagram/Instagram)

Se vendió todo en tiempo récord

Menos de 24 horas después del anuncio, la propia Laura confirmó que ya no quedaba absolutamente nada disponible.

“Bueno, oficialmente se vendió todo en tiempo récord. Gracias a todos los interesados”, publicó Ortega pasado el mediodía de este miércoles.

La rapidez con la que se vendieron los muebles demuestra el impacto que tiene la figura pública en redes y el interés que generó su mudanza y sus cosas.

Cambio radical para la familia

Según conoció La Teja, no solo los muebles están en venta, sino también la casa, lo que confirma que el cambio es total para la familia.

Así, Laura Ortega y Fernán Faerron se alistan para comenzar una nueva etapa en el este del país, impulsados por la carrera profesional del futbolista y pensando en la comodidad de su pequeña Pelotuki.

Laura Ortega y Fernán Faerron tomaron una importante decisión como familia

