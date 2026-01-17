Farándula

Laura Ortega se niega a hablar de este tema en público tras lo que vivió hace un tiempo

Cantante y modelo aprendió la lección por una experiencia pasada que la dejó curada

Por Manuel Herrera

Laura Ortega reapareció en Instagram en las últimas horas utilizando la famosa cajita de preguntas, pero hubo un cuestionamiento que decidió no responder debido a una malísima experiencia que tuvo en el pasado.

A la modelo y cantante le consultaron por quién irá a votar en las elecciones presidenciales del próximo 1.º de febrero, tema que dejó claro no volverá a tocar públicamente por lo que le ocurrió hace algún tiempo.

Laura Ortega
Laura Ortega optó últimamente por andar con un look más natural y sin tanta producción. Fotografía: Instagram Laura Ortega. (Instagram/Instagram)

“Terminé funadísima”

Laura explicó este viernes por la noche que no habla de política en público y que la única vez que lo hizo, el resultado fue muy negativo.

“En mi vida he hablado de política. Una vez lo hice y terminé funadísima y es algo que, definitivamente, no se va a repetir”, dijo la artista en sus historias.

No quiere influir en sus seguidores

Ortega también manifestó que no se siente una persona apropiada para motivar a sus seguidores a votar por uno u otro candidato presidencial.

“No siento que sea apropiado que yo venga a influenciar a personas a votar por ‘x’ o ‘y’ candidato”, destacó.

Laura Ortega no habla de este tema en público

Eso sí, hizo un llamado a votar

A pesar de su postura, Laura no desaprovechó la oportunidad para instar a la gente a salir a votar y hacerlo de manera informada.

“Lo que sí puedo decirles es que, definitivamente, tenemos que salir a votar. Infórmense lo más que puedan, porque sé que hay muchas personas indecisas y con miedo, pero lo peor que pueden hacer es, por estar indecisos, no votar. Literal es lo peor que pueden hacer. En serio, por fa, sean responsables y salgan a votar, es todo lo que voy a decir al respecto”, finalizó Lau.

Herramienta para informarse

En la contienda electoral participan 20 candidatos y La Teja, junto con La Nación y El Financiero, se unieron para crear el sitio “Conozca a los candidatos”, una herramienta que le puede servir para informarse sobre los planes de gobierno de cada aspirante presidencial.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

