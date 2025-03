Esto le dijo la Trafiquina a Ítalo Marenco en uno de los últimos audios que le envió

Ítalo Marenco era un gran amigo de la Trafiquina y siempre la sorprendía con regalitos o gestos especiales como la vez que le llevó un queque para celebrarle el cumpleaños. Fotografía: Instagram Ítalo Marenco.

La Trafiquina no quiso que Ítalo Marenco tuviera ninguna duda del gran cariño que ella le tenía y en uno de los últimos audios que le envió al presentador de Repretel le reiteró cuánto lo quería.

Doña Janeth Pérez, el verdadero nombre de Trafiquina, falleció este jueves en un hospital de León, en Nicaragua, y su popular amigo costarricense publicó en sus redes uno de los últimos mensajes que le envió ella por WhatsApp.

LEA MÁS: Así se enteró Ítalo Marenco de la muerte de su amiga Trafiquina

“Gracias Ítalo. Que Dios te bendiga y te guarde y te cuide mucho. Gracias por los momentos que hemos estado haciendo videítos, diciendo alegres: ‘la bendición, la bendición’. Gracias Ítalo, te quiero mucho, te quiero como un hijo y que Diosito me lo cuide y no me le falte nada en ningún lado”, le dijo la Trafi a Ítalo una de las últimas veces que habló con él desde Nicaragua.

El último mensaje que le mandó la Trafiquina a Ítalo Marenco

“Te quiero Ítalo. No se olvide de su amiga. Te amo mucho. Dios te bendiga y te guarde. Muchas bendiciones. Bastantes bendiciones”, continuó.

Trafiquina también le pidió a la figura del programa Giros, de canal 6, que le mandara zapatos cuando pudiera, porque era fácil hacer envíos desde Costa Rica a Nicaragua.

LEA MÁS: Murió la Trafiquina, Ítalo Marenco se despide de su gran amiga con sentido mensaje

“Me manda zapatitos cuando podás, oíste, de Costa Rica para acá, allá se puede”, mencionó la Trafiquina.