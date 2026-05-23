Esto le pasó a Mauricio Hoffmann en el concierto de Chayanne

El cantante puertorriqueño Chayanne reunió este viernes a miles de personas en el Estadio Nacional con un espectáculo cargado de baile, energía y sensualidad.

Sin embargo, tras finalizar el concierto, quien terminó convirtiéndose en protagonista inesperado de la noche fue el presentador Mauricio Hoffmann.

Mauricio Hoffmann es una de las grandes figuras de la televisión costarricense. Fotografía: Archivo LT. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

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Mauricio Hoffmann llegó muy bien acompañado al concierto

La figura de Teletica asistió al show junto a su novia, la maquillista María José Ulate, y también acompañado por su compañera de De boca en boca, María Fernanda León.

Todo transcurría con normalidad hasta que terminó la presentación del boricua y varias asistentes reconocieron al popular presentador entre la multitud.

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Varias señoras rodearon a Mauricio Hoffmann

Según quedó evidenciado en un video que compartió María Fernanda León en sus historias de Instagram, varias mujeres —principalmente señoras— se acercaron a Mauricio para pedirle fotografías.

La situación provocó que la salida del presentador del estadio se complicara por algunos minutos debido a la cantidad de personas que querían saludarlo.

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En la grabación también se observa a Majo Ulate mirando a pocos metros la locura que desató su pareja entre el público.

Durante todo el momento, Mauricio se mostró sonriente, cordial y muy accesible con quienes lo abordaron para pedirle una fotografía.