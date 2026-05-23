Esto le pasó a Mauricio Hoffmann en el concierto de Chayanne

El cantante puertorriqueño Chayanne reunió este viernes a miles de personas en el Estadio Nacional con un espectáculo cargado de baile, energía y sensualidad.
Sin embargo, tras finalizar el concierto, quien terminó convirtiéndose en protagonista inesperado de la noche fue el presentador Mauricio Hoffmann.
LEA MÁS: Chayanne tuvo especial gesto con Mauricio Hoffmann y su familia al llegar a Costa Rica
Mauricio Hoffmann llegó muy bien acompañado al concierto
La figura de Teletica asistió al show junto a su novia, la maquillista María José Ulate, y también acompañado por su compañera de De boca en boca, María Fernanda León.
Todo transcurría con normalidad hasta que terminó la presentación del boricua y varias asistentes reconocieron al popular presentador entre la multitud.
Varias señoras rodearon a Mauricio Hoffmann
Según quedó evidenciado en un video que compartió María Fernanda León en sus historias de Instagram, varias mujeres —principalmente señoras— se acercaron a Mauricio para pedirle fotografías.
La situación provocó que la salida del presentador del estadio se complicara por algunos minutos debido a la cantidad de personas que querían saludarlo.
LEA MÁS: Nancy Dobles despertó la envidia de muchas al compartir foto junto a “Chayanne”
En la grabación también se observa a Majo Ulate mirando a pocos metros la locura que desató su pareja entre el público.
Durante todo el momento, Mauricio se mostró sonriente, cordial y muy accesible con quienes lo abordaron para pedirle una fotografía.