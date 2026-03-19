Farándula

Esto pasó con el director de la orquesta Son Mayor reportado como desaparecido

Familia denunció desaparición de Jonathan Alberto Delgado Barrantes este miércoles ante el OIJ

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Por Manuel Herrera

El director de la orquesta Son Mayor, Jonathan Alberto Delgado Barrantes, quien fue reportado este miércoles como desaparecido por sus familiares, ya apareció.

Jonathan Delgado Barrantes, integrante de la Orquesta Son Mayor, fue reportado como desaparecido.
Jonathan Delgado Barrantes, integrante de la Orquesta Son Mayor, fue reportado como desaparecido este miércoles. (OIJ/OIJ)

La orquesta confirmó la feliz noticia este miércoles por la noche en su perfil de Instagram.

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Lo que dice el mensaje

“El señor Jonathan Alberto Delgado Barrantes ya apareció. La información la maneja su familia. De nuestra parte mil gracias por su preocupación y sus mensajes. Buenas noches”, indicó la agrupación en un breve comunicado.

Joselin Delgado, hermana de Jonathan, también confirmó a La Teja la buena noticia, eso sí no dio mayores detalles sobre dónde y cómo hallaron al músico.

Son Mayor
Son Mayor confirmó la aparición de Jonathan Delgado con este mensaje en Instagram. (Instagram/Instagram)

Hermana le dijo esto a La Teja

“A Dios gracias lo encontré. Él se encuentra en buen estado”, se limitó a decir la familiar, quien afirmó que el tema lo están manejando con discreción en la familia “para no ponerlo más nervioso”.

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La desaparición de Jonathan fue reportada este miércoles ante la Delegación Regional de Alajuela, quien emitió posteriormente la denuncia al Organismo de Investigación Judicial.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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