Hermana del director de Son Mayor narra la angustia que viven ante misteriosa desaparición de su hermano en Alajuela

Pianista y director de la orquesta Son Mayor, Jonathan Alberto Delgado Barrantes, se encuentra desaparecido desde este 17 de marzo en Alajuela. (redes/Facebook)

La incertidumbre y la angustia se apoderaron de la familia del músico Jonathan Alberto Delgado Barrantes, de 47 años, tras su misteriosa desaparición la tarde de este martes 17 de marzo en Alajuela.

La Teja conversó con su hermana, Joselyn Delgado, quien, con evidente preocupación, contó los últimos momentos antes de que perdieran todo contacto con el reconocido pianista y director de la Orquesta Son Mayor.

LEA MÁS: Más luto en la música costarricense: muere a los 54 años querido músico exintegrante de la Orquesta Son Mayor

Según dijo la joven, todo ocurrió de forma repentina y sin señales previas que hicieran sospechar algo fuera de lo normal en el comportamiento de su hermano.

“Mi mamá dejó de tener contacto con él después de las 4:30 de la tarde. Él salió de la casa y le dijo que iba a caminar un rato, que quería despejarse. Mi mamá incluso le preguntó si iba para el gimnasio, porque esa era su rutina, pero él le dijo que no”, explicó.

La angustia se apoderó de ellas horas después al ver que Jonathan no regresó a la casa, ubicada en El Invu Las Cañas, donde vive junto con ella y su mamá.

“Mi mamá intentó escribirle y ya los mensajes no entraban, el teléfono estaba apagado. Ahí fue cuando nos preocupamos, porque él siempre mantiene contacto, nunca es de desaparecerse así”, añadió.

El Organismo de Investigación Judicial de Alajuela está a cargo de la desaparición de Jonathan Alberto Delgado Barrantes. (redes/Facebook)

Al ver que no llegó a dormir, Joselyn se fue en la madrugada de este miércoles a interponer la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde actualmente el caso se mantiene en investigación.

LEA MÁS: Muerte de estadounidense en Nosara da giro clave en la investigación

Pocos detalles

Joselyn aseguró que, hasta el momento, la información es muy limitada, pues las autoridades apenas están realizando las primeras indagaciones.

Lo único que pueden detallar es que salió caminando de su casa, ya que no tiene carro propio, aunque no se descarta que pueda haber usado alguna plataforma de transporte.

“No sabemos si ese día pidió uno o si se fue caminando, eso no lo tenemos claro”, dijo.

Lo que sí nos confirmó es que al momento de su desaparición vestía una pantaloneta negra, tipo deportiva, una camiseta color crema y unas tenis color rojo, estilo running. Además, llevaba un bulto negro en su espalda, por eso su mamá creyó que después de caminar iría al gimnasio, pero no fue así.

Jonathan Delgado tiene 19 años de formar parte de la orquesta Son Mayor. (redes/Facebook)

Joselyn resaltó que Jonathan no es una persona conflictiva ni de quedarse a dormir en otro lado y menos de no avisar, pues es muy comunicativo con su mamá.

“Es muy tranquilo, callado, no tiene muchos amigos. Su vida es la casa, los ensayos, los eventos con la orquesta y su pareja. Si no llegaba a dormir, siempre avisaba. Él es muy responsable”, aseguró.

LEA MÁS: Randall Casanova reapareció para mostrar un talento que lo hizo recibir una lluvia de piropos

Otra gran característica suya es su compromiso con la orquesta, a la cual pertenece desde hace 19 años; por eso guardan la esperanza de que aparezca en el baile que tienen esta noche en el bar La Auténtica en Santa Ana.

También confirmó que su novia perdió contacto con él ese mismo día alrededor de las 6:03 p.m., cuando los mensajes dejaron de llegarle y el teléfono ya se encontraba apagado.

Cero vicios

Ana Brenes, encargada de la orquesta Son Mayor, contó por su parte que la última vez que conversó con el pianista fue este martes temprano y ya no tuvo más comunicación con él.

“Él es una persona tranquila, extrovertida; en la orquesta es un excelente compañero. Él no tiene problemas con nadie, él es el director, el pianista, tiene ya como 19 años en la orquesta y vieras que más bien a nosotros nos extraña porque él no es de ir a fiestas, ni tomar, cero drogas, y la personalidad de él es como muy seria”, detalló.

Todos los miembros de la Orquesta Son Mayor guardan la esperanza de que su director aparezca pronto sano y salvo. (redes/Facebook)

Brenes agregó que, de momento, ya coordinaron con otro pianista para que lo supla esta noche en el baile que tienen en Santa Ana, aunque al igual que su familia, todos en la agrupación tienen la fe de que aparezca pronto sano y salvo.

Cualquier información que ayude a ubicarlo puede ser clave para traer tranquilidad a esta familia, así como los miembros de la orquesta, por eso si lo ve no dude en llamar al OIJ al 800-800-0645o al WhatsApp 8800-0645.