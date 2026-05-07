Esto pasó con las dos mujeres sospechosas de extorsionar al alcalde Domingo Argüello

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, denunció a dos mujeres por el delito de extorsión luego de salir con una de ellas. (Fernanda Matarrita para La Nación/Fernanda Matarrita para La Nación)

¿Qué pasó con las dos mujeres detenidas como sospechosas de extorsionar al alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello?

Este martes se dio a conocer el arresto de dos mujeres de apellidos Velásquez, de 43 años, y Rodríguez, de 21, quienes presuntamente estaban pidiendo 10 millones de colones al también locutor, a cambio de no publicar imágenes íntimas y privadas suyas.

Resulta que las sospechosas quedaron en libertad y sin medidas cautelares luego de que el Juzgado Penal de Turno Extraordinario rechazara la solicitud planteada por el Ministerio Público.

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Así lo confirmó el Poder Judicial, al indicar que la Fiscalía Adjunta de San José solicitó medidas cautelares no privativas de libertad contra ambas sospechosas, por el presunto delito de extorsión; sin embargo, el juzgado no acogió el requerimiento.

Ante esta decisión, el Ministerio Público apeló la resolución y ahora se está a la espera de que se programe una nueva audiencia, en la que insistirá en la necesidad de imponer medidas mientras avanza la investigación.

De momento, ambas quedaron libres y sin ninguna medida cautelar mientras se lleva a cabo la nueva audiencia.

Le pusieron una trampa

Tras las detenciones, Argüello dijo a La Teja que la denuncia la presentó él un día después de los hechos y que todo inició luego de aceptar la invitación de una mujer a la que conocía y en quien confiaba.

Según relató, poco después de ese encuentro comenzaron a llegarle mensajes, audios y amenazas exigiéndole dinero para evitar la divulgación de material audiovisual.

El alcalde fue enfático en rechazar versiones que circularon en redes sociales y medios alternativos sobre la naturaleza del encuentro, asegurando que no estaba pagando por relaciones sexuales ni buscando ese tipo de servicios.

“Yo conocía a una de ellas, que fue en la cual yo confié, que se suponía que era una amistad. Y claramente no era así. Y ella tenía planeado una trampa para tratar de extorsionarme, para tratar de afectarme. Se aprovechó de esa confianza, de ese conocimiento que había, para tratar de montarme la trampa”, dijo.

Las dos mujeres detenidas por el presunto caso de extorsión contra el alcalde de Montes de Oca fueron dejadas en libertad. (OIJ/OIJ)

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Además, afirmó que sospecha haber sido drogado durante aquella salida, ya que asegura no recordar con claridad parte de lo ocurrido esa noche.

El alcalde insistió en que se trata de un asunto estrictamente personal y que no tiene ninguna relación con su trabajo en la municipalidad ni con supuestos actos de corrupción, como algunos rumores intentaron vincular.

“Yo no estaba ni pagando ni buscando tener relaciones sexuales con estas personas. Repito, ni pagué, ni soy de ese tipo de conductas. Acepté la invitación de una persona que yo conocía (...) Soy un hombre soltero, igual tengo derecho a hacer con mi vida personal y privada lo que yo quiera, pero también lo aclaro y lo digo sin ningún temor y con la certeza del caso, yo no soy ni de pagar por amor, ni de pagar por sexo”, aclaró.