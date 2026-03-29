Esto se dijeron Eduin Caz, de Grupo Firme y la presidenta Electa Laura Fernández antes del concierto

La presidenta electa Laura Fernández asistió al concierto del grupo Firme en La Sabana junto a su esposo. (redes/Captura de video)

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, vivió una noche diferente este sábado al asistir al concierto de Grupo Firme en el Estadio Nacional.

Antes del show, la futura mandataria tuvo la oportunidad de compartir en el camerino con el cantante Eduin Caz, en un encuentro que estuvo cargado de risas y buena vibra.

Laura Fernández estuvo con el cantante del grupo Firme

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“Vamos a disfrutar muchísimo. Ahí lo vamos a aplaudir mucho”, le comentó Fernández al artista, dejando claro que iba en modo fan a disfrutar del espectáculo.

Cuando el cantante le preguntó si se iban a quedar al show, doña Laura le contestó con ironía: “por supuesto, ¿qué pensó que me iba a poner botas solo para saludarlo?"

La presidenta electa Laura Fernández le prometió al cantante Eduin Caz que se tomaría un shot con ellos. (redes/Captura de video)

Durante la conversación, el mexicano no perdió la oportunidad para vacilar con la política y hasta le sacó una promesa.

“Pinky promise, que cuando digamos ‘shot, shot’, tiene que echarse un shot también”, le dijo entre risas.

Por su parte, Laura también aprovechó para contarle que a partir del 8 de mayo asumirá oficialmente la presidencia del país, y le expresó su agradecimiento por presentarse en suelo tico.

“Costa Rica los quiere mucho”, afirmó.

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Sin duda, fue un momento curioso que mezcló la política con la música y mostró el lado más relajado de la futura presidenta.