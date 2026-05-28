Estos son los artistas nacionales que cantarán con los finalistas de Batalla de Karaoke

Inicio del nuevo programa de Canal 7 Batalla de Karaoke / Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

La gran final de la primera temporada de Batalla de Karaoke promete estar llena de sorpresas, emoción y mucha música nacional este domingo.

La producción del programa anunció que los siete finalistas no solo deberán defender su lugar interpretando un tema en solitario, sino que además tendrán que compartir escenario con reconocidos artistas nacionales en presentaciones a dúo.

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Entre los invitados especiales para la última gala destacan Jorge Chicas, Marko Jara, Arlene Elizondo, Tapón, Karina Severino, Jeff On y María José Castillo, quienes serán los encargados de acompañar musicalmente a los participantes en una de las noches más importantes de la competencia.

Tras varias semanas de presentaciones, historias personales y votaciones del público, el programa ya definió oficialmente a los finalistas que buscarán convertirse en el rey o reina de esta primera temporada.

Los concursantes que disputarán la gran final son Alonso Sanabria, Josué Miranda, Danier Barrantes, Tracy Jiménez, Juan Diego Valerio, Verónica López y Ana Yancy Varela, quien consiguió el último boleto disponible luego de ganar la semifinal del pasado domingo.

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Ítalo Marenco y Keyla Sánchez son los presentadores principales de Batalla de Karaoke. (Lilly Arce/Lilly ARce)

La expectativa alrededor de la final ha crecido muchísimo entre los seguidores del programa, especialmente por el nivel que han demostrado los participantes durante la temporada y por las historias de vida que han logrado conectar con el público.

Cabe recordar que este último será el que decida quién es el gran ganador de los 3 millones de colones y que lo convertirá en el karaokero más destacado del país.